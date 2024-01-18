Потомки защитников Ленинграда соберутся в городе-герое в дни 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады

С 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет Международный слёт «Внуки Победы. Ленинград». Слёт объединит потомков жителей блокадного города, участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в снятии блокады, а также добровольцев, сохраняющих историю о подвиге Героев.

26 января на торжественном открытии слёта, которое пройдет в Большом Гатчинском дворце, участников поприветствуют:

Дрозденко Александр Юрьевич – Губернатор Ленинградской области;

Романов Алексей Викторович - Герой Российской Федерации, Референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;

Занко Ольга Николаевна – зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы»;

Малышева Елена Петровна - Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, Почётный архивист России;

Рябова Анастасия Игоревна – Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы»;

Цой Владимир Олегович — Заместитель Председателя Правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области;

Заместитель Председателя Правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области; Климов Евгений Сергеевич – ветеран Великой Отечественной войны;

Перфильев Владимир Евгеньевич – участник специальной военной операции.

Участниками мероприятия станут 200 человек в возрасте от 18 лет со всей России в том числе Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, и зарубежных стран. Отбор участников слёта проходил на сайте волонтёрыпобеды.рф. Для участия было необходимо зарегистрироваться на сайте, подать заявку в разделе «Мероприятия», а также выполнить конкурсное задание.

Программа слёта будет проходить на территории города-героя Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Участники встретятся с федеральными экспертами, лекторами и специалистами сферы сохранения исторической памяти. Особое внимание будет уделено вопросам изучения и сохранения истории семьи, в частности биографических фактов и воспоминаний предков, принимавших участие в снятии блокады Ленинграда. Потомки победителей и добровольцы встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также помогут в проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, предварительно пройдя функциональное обучение. Так, 27 января добровольцы сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны на торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище, а также помогут в навигации других гостей других памятных мероприятий.

Организаторами слёта выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Правительство Ленинградской области и Правительство г. Санкт-Петербурга.

ДАТА И МЕСТО:

25 января, 15:30-16:30

г. Санкт-Петербург

Встреча участников слёта с ветераном Великой Отечественной войны и участником специальной военной операции

26 января, 16:00-17:30

Ленинградская область, г. Гатчина, Большой Гатчинский дворец

Торжественное открытие слёта

26 января, 18:30-19:00

Ленинградская область, г. Гатчина, Гатчинский городской дом культуры

Функциональное обучение участников слёта

27 января, 9:30-13:00

г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 72, Пискаревское кладбище

Волонтерское сопровождение торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина»