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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

В Петербурге стартовал международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге на территории патриотического объединения «Ленрезерв» запустили международный конкурс «Внуки Победы.

В Петербурге на территории патриотического объединения «Ленрезерв» запустили международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград». Акция приурочена к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, которое будет отмечаться в 2024 году. Кроме того, «Волонтёры Победы» открыли выставку фотографий «Георгиевская лента – символ единства». Представлены работы фотографов из разных уголков России – победителей всероссийского конкурса, начало которого было в апреле этого года.

В мероприятиях приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко, депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, общественные организации, молодёжные движения.

– Международный конкурс проводится по поручению Президента страны Владимира Путина. Приглашаю всех молодых людей принять в нем участие, вспомнить своих родных, кто жил в блокадном Ленинграде. Ни одна страница истории нашего города не должна быть забыта, – отметил Александр Беглов.

Победители конкурса смогут посетить в январе 2024 года Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в том числе места, связанные с их семейной историей. У них появится возможность стать волонтёрами и помочь в организации ключевых событий 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщила Ольга Занко.

– Патриотизм начинается с истории семьи. Когда люди знают, что твой близкий, родной человек принимал участие в важных исторических событиях, они чувствуют свою сопричастность, совершенно по-другому относятся к истории. Я сама правнучка защитника Ленинграда, мой прадед прорывал блокаду, был на Синявинских высотах. Его убили 27 января 1943 года. Сейчас он захоронен в Ленинградской области, в братской могиле, вместе с 30 тысячами защитников ленинградской земли, – рассказала она.
– Символично, что акция стартует сегодня, в день памяти и скорби для нашего города и всего российского народа. Нынешний год – это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, это переломные Сталинградская и Курская битвы. Помнить эти события, передавать память следующим поколениям особенно важно сегодня – когда на нашу страну оказывается жесточайшее давление. Мы все видим попытки переписать историю и нивелировать подвиг советского народа. Но я уверен, что народ, который пережил величайшую трагедию – блокаду, не позволит это сделать, – прокомментировал Александр Бельский.

В конкурсе примут участие потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда и советских солдат, боровшихся за осаждённый город, а также добровольцы, активно занимающиеся сохранением исторической памяти. Стать участником может любой гражданин России и соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку на мероприятие «Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград», а также выполнить конкурсное задание: рассказать в социальных сетях историю предка, ставшего участником событий блокады Ленинграда, или дать ответ на вопрос: «Как я изучаю и сохраняю историю своей семьи?». Заявки принимаются до 31 октября включительно. Результаты будут объявлены 5 декабря.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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