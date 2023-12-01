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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

В Мариинском дворце прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Законодательном Собрании в преддверии Дня Неизвестного солдата прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

В Законодательном Собрании Петербурга перед Днем Неизвестного солдата прошла интересная международная акция под названием «Тест по истории Великой Отечественной войны». В ней решили проверить свои знания члены Молодежного парламента, молодогвардейцы, студенты петербургских вузов и даже депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков.

Участникам акции было передано приветствие от Председателя Собрания Александра Бельского, который отметил важность сохранения памяти о Великой Победе и подвиге предыдущих поколений, которые отдали свои жизни за мир и свободу будущим поколениям.

Вера Сергеева добавила, что независимо от результатов теста, главное значение имеет само участие и уважительное, глубокое отношение к исторической памяти. Она подчеркнула, что если мы не знаем свою историю и не анализируем прошлое, мы отрываемся от своих предков и от тех, кто создавал страну для нас. Это недопустимо, и поэтому такие инициативы, как проведение теста и акций, направленных на воспитание патриотизма, гордости и ответственности за Родину, являются необходимыми.

Александр Ржаненков выразил благодарность молодежи за их активное участие и интерес к истории Отечества. Он отметил, что молодое поколение имеет большой потенциал и значительный интерес к прошлому своей страны.

Организация данного мероприятия стала возможной благодаря проекту «Большая история», который реализуется в Санкт-Петербурге Молодежным парламентом при Законодательном Собрании и при поддержке Молодежного парламента при Государственной Думе.

Тест проводится уже с 2015 года и охватывает все регионы Российской Федерации, а также зарубежные страны. Эта акция стала не просто проверкой знаний, но и возможностью для молодежи проявить свою приверженность истории своей страны. Ведь знание истории помогает формировать наше понимание настоящего и будущего. Она позволяет нам учиться на ошибках и достижениях предыдущих поколений, а также ценить свободу и мир, которые мы имеем сегодня.

Тесты по истории Великой Отечественной войны проводятся с целью сохранения исторической памяти, а также пропаганды патриотизма среди молодежи. Они помогают учащимся и студентам лучше понять и осознать значение Великой Отечественной войны и ее влияние на современный мир. Ведь история нашей страны полна героических подвигов и жертв, которые необходимо помнить и уважать. Такие акции и проекты являются важной частью формирования национальной идентичности и патриотического сознания молодежи. Они направлены на то, чтобы каждый молодой человек осознал свою причастность к истории своей страны и почувствовал гордость за ее достижения. Благодаря таким инициативам мы можем сохранить и передать будущим поколениям наши ценности, традиции и историческую память.

Тесты по истории Великой Отечественной войны стали неотъемлемой частью образовательной программы и позволяют студентам и школьникам углубить свои знания о прошлом своей страны. Они помогают понять сложность и масштабы тех событий, которые происходили во время войны, и осознать важность мира и свободы, которые мы имеем сегодня. Таким образом, акции и тесты по истории Великой Отечественной войны играют важную роль в воспитании патриотического сознания и сохранении исторической памяти. Они помогают молодежи осознать значение прошлого и принять активное участие в создании будущего своей страны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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