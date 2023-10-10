Эксперт назвал признаки взлома смартфона

Быстро разряжающаяся батарея, шум, сбои в работе программ – все это может указывать на то, что вы стали жертвой хакеров, которые взломали ваш смартфон. Справиться с проблемой можно несколькими способами.

Генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин рассказал, какие признаки показывают, что ваше устройство взломали. В первую очередь, это подозрительно быстро разряжающаяся батарея.

Например, если вы никак не меняли свои привычки по использованию смартфона, а он стал быстро разряжаться, стоит обратить на это внимание. «Если в применении устройства ничего не изменилось, а его заряд стал садиться подозрительно быстро, это может быть признаком установленного вредоносного ПО. В этом случае стоит проверить список работающих приложений в меню использования аккумулятора. Чаще всего такие приложения могут называться комбинацией букв или цифр», — приводят в RT совет эксперта.

Вирус может проявляться и через внезапный шум от смартфона, перезапуск или некорректную работу приложений. Также признаками взлома могут быть и сбои в работе программ, и обилие всплывающих в браузере окон.

Для того, чтобы исключить заражение телефона вирусами, необходимо почаще проверять устройство антивирусными программами - лучше разными, и не реже, чем раз в неделю, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Также стоит установить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Хакеры сегодня расставляют свои ловушки в сети очень умело, поэтому оказаться в их сетях очень легко. А вот выпутаться из них – сложнее», - отметил депутат.

В целом любое подозрительное поведение смартфона должно служить маячком для пользователя, что что-то пошло не так, считает Немкин. «В таких случаях лучше сразу сменить пароли во всех важных аккаунтах, создать резервную копию всех данных и сразу обратиться к специалистам в сервисный центр. Потому что доступ к вашему телефону со стороны третьих лиц чреват тем, что они легко могут завладеть всеми вашими паролями, получить доступ к любым, в том числе банковским, приложениям», - добавил он.

При этом при выборе сервисного центра также нужно проявлять бдительность и отдавать свои устройства только в руки добросовестных, проверенных мастеров. Так, согласно исследованию компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ), результаты которого опубликованы в «Газете.Ru», в России ежегодно проводится примерно 4,7 млн ремонтных работ мобильных устройств, при этом в 7,3% случаев они становятся причиной утечек личных фотографий и видео. В 3,5% случаев сливались данные для входа в учетные записи и облачные хранилища, тогда как в 4,8% ремонт приводил к несанкционированному доступу мастеров к приложениям, установленным на устройстве.

«Показательно в этом опросе и то, что 13% среди тех, кто столкнулся с недобросовестными мастерами, не предприняли никаких действий после этого. К сожалению, очень многие россияне по-прежнему легкомысленно относятся к своим данным, к их хранению, к тому цифровому следу, который они оставляют в сети. До тех пор, пока такая тенденция будет сохраняться, решить проблему с утечками данных не получится. Берегите свои данные и доверяйте устройства только официальным сервисным центрам – к их выбору стоит подходить очень тщательно, опираясь, в том числе, на отзывы других пользователей и собственную оценку того, в каких условиях работают мастера. Если вам не готовы дать никаких гарантий – это уже большой повод задуматься. Не стоит в погоне за выгодой рисковать тем массивом чувствительных данных, который хранит ваш телефон», - заключил Антон Немкин.