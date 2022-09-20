Что убивает смартфон?

Эксперт Сергей Бодров поделился полезными рекомендациями, благодаря которым можно продлить работу смартфона. Во-первых, требуется правильно заряжать данное устройство. Если телефон будет долго на зарядке, то не сможет получать необходимое охлаждение.

Перегрев смартфона может привести к повреждению батареи и даже возгоранию самого устройства. Еще не следует оставлять телефон на солнце и морозе, а также в помещении с повышенной влажностью.

Попадание влаги внутрь устройства может вывести смартфон из строя. Еще не нужно полностью забивать память телефона. Необходимо оставлять свободными 6-8 гб. Иначе гаджет не сможет нормально работать.

«Питерец.ру» отмечает, что эти простые советы помогут продлить срок жизни смартфона. Если применять их, вы избавите себя от многих проблем.