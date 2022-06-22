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Питерец.ру » Общество » В чем проблема VPN?

В чем проблема VPN?

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66
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Роскомнадзор блокирует опасные VPN-сервисы

«Питерец.ру» отмечает, что Роскомнадзор ведет борьбу с VPN. Это ведомство уже заблокировало более 30 подозрительных сервисов. Такие меры предпринимаются с целью защиты от рисков.

Используя VPN, человек рискует утечкой своих персональных данных. Пользователи даже могут лишиться средств со своих банковских счетов. Это происходит, поскольку сервис получает доступ к конфиденциальной информации пользователей. Злоумышленники могут перехватить вашу переписку, фотографии и данные банковских карт.

По имеющимся данным, на 10-15% российских смартфонов установлены VPN-сервисы. Нужно быть особенно осторожными при использовании таких приложений. Там могут быть вредоносные программы, собирающие данные о вашем устройстве.

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