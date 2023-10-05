Российские ПО-продукты устремятся на Ближний Восток и в страны Латинской Америки

Российские программные роботы (RPA) и цифровые помощники востребованы в Бразилии, Мексике, Колумбии и на Ближнем Востоке, заявил генеральный директор PIX Robotics Сергей Ложкин в рамках пресс-конференции НП «Руссофт».

«Российские ИТ-продукты ждут страны Африки и Юго-Восточной Азии, хотя там и будет сложно. Но работа на зарубежных рынках помогает обогащать функционал программных продуктов за счет иностранного опыта», – рассказал Сергей Ложкин.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров также отметил, что привычный западный рынок может быть заменен рынком дружественных стран, которые впечатлены успехами российский разработчиков в обеспечении цифровой импортонезависимости.

Уход западных вендеров создал достаточно опасный для ряда стран прецендент, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Фактически ни одна страна теперь не может быть уверена в том, что какая-либо компания не уйдет с внутреннего рынка по каким-либо причинам. Следовательно, под вопрос ставится безопасность инфраструктуры государственного и бизнес-сектора страны. Это особенно критично, когда речь идет о важнейших для общества направлениях – например, использования цифровых технологий в медицине. У России есть все возможности выйти на рынки стран и попробовать там закрепиться. Здесь, прежде всего, идет речь об интеграции «традиционных» для России направлений – наработки в области ИИ, а также софт, направленный на обеспечение защиты информации», – считает Антон Немкин.

России нужно сформировать благоприятный «цифровой имидж» в сегменте экспорта, считает эксперт.

«Не думаю, что нужно в какие-то короткие сроки ждать полноценного выхода на экспорт и каких-то впечатляющих результатов. Нужно шаг за шагом пробовать и устанавливать контакты. Это, в том числе, касается внедрения не самих готовых решений, но и экспорта технологий, создания совместных предприятий с местными компаниями, разработки совместных продуктов», – отметил Антон Немкин.

Текущая обстановка благоприятна для осуществления таких шагов, напомнил Антон Немкин.

«Некоторое количество стран осознало все возможные отрицательные последствия ситуации, при которой у вас функционирует один оператор, фактически есть монополия и уже задумалось о необходимости диверсификацию рынка, особенно в части критической инфраструктуры. При этом Россия обладает потенциалом экспорта технологий, использующихся при построении модели электронного правительства. В этом случае государство может выступить как консультантом, так и непосредственным разработчиком продуктов для государственного сектора. У нас существует множество государственных проектов (и ГосТех, и Госуслуги, и различные информационные системы), которые могут быть востребованы в других странах», – заключил парламентарий.