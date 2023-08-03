В России стали выдавать электронные визы иностранцам

Для въезда в Россию теперь можно использовать электронную визу – с 1 августа новый цифровой инструмент доступен гражданам более 50 государств. Подать заявление можно на специальном сайте МИД РФ, срок получения документа займет не более шести дней. Практика выдачи таких виз не распространена широко по миру, однако они могут полезны как государству, так и людям, которые планируют поездки в Россию.

С 1 августа в России стартовала выдача электронных виз для иностранцев - они теперь доступны гражданам более 50 государств. Подавать заявления можно на специальном сайте МИД РФ, для оформления электронной визы потребуются только загранпаспорт, медицинская страховка, фотография загранпаспорта и фотография лица анфас. По прогнозам Минэкономразвития РФ, срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. Стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит $52.

Электронные визы отличаются от обычных тем, что их можно оформлять через интернет, не посещая консульских отделений. Такой подход значительно упрощает процедуру для въезжающих туристов и бизнесменов, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такая система позволяет государствам сократить нагрузку на консульские учреждения. При этом у них есть возможность заранее отказывать во въезде, что может быть затруднительно при простом безвизовом въезде. Сейчас практика выдачи таких виз практически отсутствует в странах Европы, в Южной Америке. А наша страна и тут обошла многих в развитии удобных технологий для своих граждан», - отметил депутат.

Введение нового цифрового инструмента анонсировали еще в 2019 году, в 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об универсальной единой электронной однократной визе для въезда в РФ. Электронную визу было решено выдавать для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Срок ее действия был увеличен до 16 дней, кроме того, ее решили сделать платной. Однако введению электронных виз тогда помешала пандемия. К вопросу вернулись в 2022 году, и вот теперь инициатива обрела реальное воплощение. «На мой взгляд, это как минимум очень удобно и быстро. Кроме того, получение электронных виз будет значительно дешевле, чем обычных. Поэтому они точно будут пользоваться популярностью. Тем более, что спрос на поездки в Россию сегодня есть и он достаточно большой», - добавил Антон Немкин.

Российский союз туриндустрии уже поддержал инициативу МИД РФ и сообщил, что сегодня есть отложенный спрос на поездки в Россию из стран Юго-Восточной Азии — это Индия и Китай, страны Ближнего Востока, Турция, а также европейские страны, например, Германия и Австрия. «Это долгожданная мера, которая позволит возобновить поток из многих стран. Однако, я думаю, ждать какого-либо заметного роста спроса стоит не сейчас, так как сезон уже заканчивается, а на будущий год. До запуска системы туроператоры не получили ответов на многие свои вопросы, но время есть. Мы успеем подготовиться, узнать все нюансы функционирования новой системы и начать предлагать своим партнерам программы на базе электронных виз», — привели в пресс-службе слова главы комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергея Войтовича.