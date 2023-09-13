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Питерец.ру » Общество » Необычное искусство на побережье Котлина: участники проекта «Новые городские художники» вновь посетили «Остров фортов»

Необычное искусство на побережье Котлина: участники проекта «Новые городские художники» вновь посетили «Остров фортов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Остров фортов
Необычное искусство на побережье Котлина: участники проекта «Новые городские художники» вновь посетили «Остров фортов»

На днях «Остров фортов» принимал необычных гостей. Кластер посетила творческая команда из красносельского интерната. Визит был организован в рамках социальной миссии «Острова фортов» в тесном сотрудничестве с проектом «Новые городские художники». 

Проект работает на протяжении нескольких лет, поддерживая и развивая талантливых художников среди людей с особенными потребностями. Он помогает им находить свое место в мире и делиться своим искусством с обществом. Поездка в «Остров фортов» стала частью этой благородной миссии.

Это уже второй визит новых художников в «Остров фортов». Туристско-рекреационный кластер развивается и каждый год удивляет гостей чем-то новым и очень интересным. 

Руководитель проекта «Новые городские художники» Евгения Штиль рассказала о том, что гости из «Психоневрологического интерната №9» ждали поездку с прошлого лета и поделилась впечатлениями гостей: «Впервые мы посетили музейно-исторический парк и осмотрели форты с резидентами проекта «Новые городские художники» летом прошлого года и это был замечательный опыт. Тогда не удалось собрать всех участников, зато в этот раз получилось расширить программу и посетить новый Музей военно-морской славы, который открылся буквально месяц назад. Экскурсантов впечатлил центральный экспонат - первая советская атомная подводная лодка «К-3» - все были буквально в шоке от ее габаритов и, конечно, теперь все ждут, когда закончится внутренняя реставрация и можно будет попасть в интерьеры атомохода. Среди постояльцев интерната оказался мужчина по имени Николай, который, как выяснилось, был моряком и служил в Кронштадте! И сегодня в рамках этой поездки он буквально лицом к лицу вновь встретился со своей прежней жизнью — это было неожиданно и очень трогательно. Во время экскурсии он дополнял буквально каждое слово экскурсовода, и такой энтузиазм, несомненно, очень вдохновил всю группу и позволил с головой окунуться в тему моря и флота».

«Новые городские художники» начали свою программу с Музея военно-морской славы, который открыл свои двери 1 августа 2023 года и за первый месяц работы принял более 80 тысяч посетителей. Специальная экскурсия, организованная для гостей, открыла для них в новом свете темы моря, флота и истории. Иммерсивная экспозиция позволила каждому не только узнать о прошлом и настоящем морской деятельности нашей страны, но и почувствовать себя участником событий благодаря интерактивным зонам. Возможность прикоснуться к экспонатам и ощутить их энергетику «кончиками пальцев», произвела большое впечатление на участников визита. 

После Музея художники отправились в морское путешествие на теплоходе вокруг легендарных кронштадтских фортов. Они обошли в том числе «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», которые в настоящее время реставрируются в рамках проекта «Остров фортов». Морская экскурсия вдохновила посетителей острова устроить пленэр прямо на набережной возле музея: всем участником не терпелось зафиксировать свои впечатления здесь и сейчас, на морском берегу под шум волн. 

Руководитель проекта «Новые городские художники» Евгения Штиль: «Очень радует, что «Остров фортов» появился на карте Петербурга — это уникальное сочетание исторического наследия и новейших трендов урбанистики. Морской парк растет на глазах и видоизменяется, расширяясь с каждым сезоном. И мы с нетерпением ждем, когда можно будет попасть на наш питерский «форт баярд» в лице Форта Александр.

Директор по внешним коммуникациям АНО «Остров фортов», Светлана Сергеева: «Кронштадт — удивительный и чарующий город, который всегда привлекал творческих людей. Здесь родилось много шедевров. Вместе с «Новыми городскими художниками» мы открываем для людей с особой ментальностью возможность проникнуться кронштадтской атмосферой, пропитаться энергетикой этого «места силы», приобщиться к истории и традициям российского флота, который всегда собирал вокруг себя все лучшее и прогрессивное, и получить мощный импульс вдохновения. Особенно приятно и трогательно оттого, что вместе мы помогаем людям снеобычной душевной организацией найти свое место в обществе и самореализоваться в искусстве. От этого мир становится как-то лучше, добрее и даже счастливее».

Своими отзывами от посещения поделились и сами участники арт-тура по «Острову фортов»:

Анна: «Спасибо большое всем организаторам, моя мечта увидеть море сбылась».

Наталья: «Здесь необыкновенные места, и как хорошо, что тут сохраняют историю».

Илья: «Мне все очень понравилось тут. Все очень красиво. Кораблики, вода, мне хотелось бы сюда вернуться. Большое спасибо организаторам».  

Николай: «Настроение очень хорошее , прогулка отличная, погода соответствует, и я очень рад, что служил тут в Кронштадте и еще раз побывал здесь на старом месте службы».

Сотрудничество между «Островом фортов» и «Новыми городскими художниками» — это первый шаг в формировании инклюзивной среды нового культурного пространства. 

Несмотря на свою удаленность от центра города, парк стал местом для ярких встреч и новых открытий самых разных аудиторий. Это и жители самого Кронштадта, и молодежь в поисках новых ощущений и локаций для фото, краеведы, историки и экскурсоводы, влюбленные в море и в саму суть нашего удивительного города.

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