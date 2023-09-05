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Питерец.ру » Общество » Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин опроверг слухи на тему биометрии

Вице-губернатор назвал недостоверной информацию, которая активно распространяется в социальных сетях, где жителей призывают срочно отправиться в МФЦ и подать заявление на отказ от сбора биометрических данных. Никакого смысла в спешке нет – сделать это можно в любое время. Тем не менее, у части петербуржцев эти слухи вызвали опасения, в результате МФЦ города в конце лета столкнулись с повышенной загрузкой.

С июня по август количество обращений в МФЦ Петербурга по отказу от сбора биометрических данных выросло в 30 раз. Всего в августе в петербургские МФЦ поступило более 55 тыс. обращений, максимальное количество заявок пришлось на последнюю неделю месяца. В сентябре волна спала, но не стихла окончательно – в первые дни осени было подано 6 тыс. таких обращений, тогда как за весь июнь их было получено лишь 1,7 тыс.

Биометрические данные – это информация об уникальных физических характеристиках человека, позволяющая установить его личность. Например, запись голоса, изображение лица, отпечатки пальцев.

С 2023 года все операции с такими данными в России будут проводиться только через государственную платформу – Единую биометрическую систему (ЕБС), которая защищена согласно требованиям, предъявляемым к государственным системам. Частные организации, которые ранее могли собирать и хранить биометрию, будут лишены такого права, согласно федеральному закону 572-ФЗ от 29.12.2022.

Все организации, обладающие биометрическими данными, должны до 30 сентября 2023 года передать их в ЕБС. Граждан о об этом необходимо уведомить за месяц, прислав СМС или пуш-уведомление.

«Биометрические данные, как и любые другие персональные данные, запрещено собирать без согласия человека. Поэтому не верьте фейкам – если вы официально не сдавали биометрические данные в какую-либо организацию, подписав письменное согласие, то вам и не нужно отказываться от их сбора и использования. Вашей биометрии в государственной системе попросту нет.

Если же вы сдавали такие данные и хотите запретить их хранение в ЕБС, то сделать это можно в любой момент, когда вам будет удобно - никаких временных ограничений для такого отказа не существует!» - отметил Станислав Казарин.

Он добавил, что сейчас отказаться от биометрии можно только при посещении МФЦ. Однако на портале госуслуг уже готовится соответствующий сервис.

Также вице-губернатор рассказал о том, как узнать, есть ли биометрия гражданина в ЕБС. Для этого можно зайти в свой аккаунт на Едином портале Госуслуг, перейти в раздел «Профиль», а затем в раздел «Биометрия». Если биометрические данные не зарегистрированы или отозваны, то появится сообщение «Биометрия не зарегистрирована». Если данные хранятся, то отобразится информация об этом, также будет виден срок её действия и место регистрации.

Вице-губернатор уточнил, что Единая биометрическая система представляет собой новую цифровую платформу, разработанную для упрощения получения услуг в ряде случаев.

«Бывает, что человек не может лично явиться в организацию, предъявить паспорт и получить услугу, либо же ему это неудобно. Например, если он болеет, не может уехать в другой город, или ему просто не хватает времени. Тогда на помощь приходит подтверждение личности с помощью биометрии. Это дает возможность провести удаленную идентификацию гражданина и предоставить ему нужный сервис – например, банковскую услугу, оформление электронной подписи, сим-карты, карты болельщика, возможность сдать экзамен или зачет. Это современное цифровое решение, возможности которого со временем будут только расширяться», – рассказал Станислав Казарин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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