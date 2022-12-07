Продолжение мобилизации – слухи или реальность?

«Питерец.ру» отмечает, что в социальных сетях стала появляться информация о якобы продолжении мобилизации. Люди пишут, что ожидается новая волна призыва для участия в спецоперации.

Информацию прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам, обращать внимания на эти слухи не стоит. Необходимо реагировать на сообщения, поступающие от Министерства обороны и президента.

Напоминаем, что в октябре в стране была объявлена частичная мобилизация. Это мероприятие продлилось месяц. Однако народ, видимо, находится в страхе, и на этом фоне возникают слухи о новой волне.

Пока власти их опровергли. Так что никакого повода опасаться здесь нет. Но посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Хочется верить, что в скором времени военный конфликт завершится.