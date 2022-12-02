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Питерец.ру » Политика » Соцсети реально работают

Соцсети реально работают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Количество обращений к властям через соцсети увеличилось

«Питерец.ру» отмечает, что в 2022 году жители Петербурга более 120 тыс. раз обращались к органам власти через социальные сети. Примечательно, что в 2019 году количество таких обращений было более чем в 2 раза меньше – 52,6 тыс.

Работе с людьми через социальные сети уделяется в Петербурге большое внимание. Например, губернатор Беглов активно используется это направление. Свои странички также имеют его заместители и главы районов.

Градоначальник следит за тем, чтобы работа через соцсети была реальной, а не носила характер формализма. Александр Беглов считает, что сотрудники администрации должны быть открыты для людей.

Кстати, с 1 декабря в Северной столице начал работать закон, обязывающий государственные органы вести свои странички в соцсетях. Некоторые чиновники ведут их уже давно. Такая работа приносит пользу, поскольку упрощается процесс взаимодействия с гражданами.

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