ента новостей

16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
15:19
Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов
15:11
В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы
15:08
На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов
13:04
В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня
12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
12:52
В Колпино автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
12:50
В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности
12:00
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»
09:27
На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата
02:50
Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным
01:55
В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии
21:36
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд
20:53
Александр Филиппов – в СКА, Никита Зоркин – в «Салавате Юлаеве», Николай Прохоркин – в «Сибири», Александр Хохлачёв – в СКА: новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября
16:53
В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник
14:28
Фестиваль «Аллеи времён»
14:19
Памятники воинам в парке Интернационалистов надо приводить в порядок: депутат «Единой России» Антон Соловьев обратил внимание на ситуацию в рамках «нулевых чтений» бюджета
14:16
Литературный музей «ХХ век» представил выставку «Литературный код Петербурга» в Орле
14:08
Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске
14:05
В Петербурге мужчине в оконо квартиры кинули муляж гранаты с запиской с угрозами
13:55
В Петербурге выявлен факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета
13:52
В Ленобласти автомашина насмерть сбила пешехода
13:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве на почве ревности
13:42
В Красносельском районе у пенсионерки похитили старинную икону
13:36
В Приморском районе мужчина отобрал мобильные телефоны у двух 8-летних мальчиков
02:36
Российские теннисисты на US Open – 2023: Медведев, Рублёв, Сафиуллин и Карацев прошли дальше, Хачанов и Андреева выбыли из турнира
21:46
Волейболисты «Зенита» Дмитрий Ковалёв и Роман Яковлев сыграли за сборную России, а их одноклубник Женя Гребенников готовится выступить за Францию на чемпионате Европы
16:53
Петербургский гроссмейстер Никита Витюгов будет продолжателем шахматных традиций Стаунтона, Блэкберна и Майлса
16:02
В Петербурге школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика
15:11
В администрации Лодейнопольского района и в ряде коммерческих организаций проводятся обыски
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы

В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Ремонт и реставрация исторического здания стали хорошим подарком к 150-летию школы, которое отметят в октябре

1 сентября открыла двери ученикам обновленная школа №425 в Кронштадте. Историческое здание, которому в этом году исполняется уже полтора века, было капитально отремонтировано и реставрировано в рамках Народной программы «Единой России». В 2022 году при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова эту школу включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которую Минпросвещения реализует совместно с партией и практически год на объекте шли масштабные ремонтные работы.

«Хочу сказать, что впервые двери этой школы открылись в 19-м веке и сегодня они снова открываются после капитального ремонта. Сегодня историческая школа в этом историческом здании – это современный комплекс, который обладает всем необходимым для того, чтобы успешно заниматься, музеем, библиотекой, классами физики, химии – всем, чем должна обладать настоящая современная школа», – сказал посетивший праздник Первого звонка вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил роль депутатского десанта, который на протяжении ремонтных работ постоянно контролировал ситуацию на объекте.

«Надо сказать, было бы невозможно представить реализацию такого успешного проекта, если бы мы все вместе не объединились. Наши коллеги и друзья из партии «Единая Россия» многое сделали для реализации этого проекта, постоянный депутатский десант контролировал, большое за это спасибо», – сказал вице-губернатор.

В рамках капремонта в 425-й школе заменили кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновили кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменили полы и окна, привели в порядок потолки и стены. Ремонт проводился на условиях софинансирования: из бюджетов разных уровней было направлено более 253 миллионов рублей.

Работу строителей также активно проверял штаб родительского контроля. Председатель штаба Наталия Попова осталась довольна итоговым результатом.

«Школа получилась очень современная, комфортная для детей, с новым интерактивным оборудованием. Очень приятно, что наши дети будут обучаться именно в таких условиях, в современных и комфортных для них. Хочется поблагодарить всех причастных к данному мероприятию и сказать огромные слова благодарности», – сказала она.

Депутат «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Ходосок, возглавлявший ежемесячные депутатские десанты на стройку, в свою очередь, подчеркнул, что все запланированные работы выполнены в полном объёме.

 «Хочу акцентировать внимание, что здесь, именно на этом объекте, была консолидация федерального уровня, регионального уровня и местного уровня – трех бюджетов. Под контролем партии «Единая Россия» все работы в полном объеме выполнены. Мы сейчас только что провели здесь школьную линейку. Школа встретила своих ребят. Уверен, что эта школа станет местом притяжения и источником знаний для всех ребятишек города Кронштадта», – сказал он.

425-я школа – самая большая по численности учащихся среди школ Кронштадтского района, в ней обучается более полутысячи учеников. «Эта школа имеет богатые традиции, и ученики продолжают их. Я надеюсь, что наше новое поколение в этих стенах, уже современной школы, внесет значительный вклад в развитие Кронштадта, Санкт-Петербурга и России», – отметила секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Лёвина.

В Северной столице 1 сентября приняли учеников 22 новые школы, еще 5 школ открылись в этом году после капитального ремонта и реконструкции. Всего за последние четыре года в городе построено 68 школ и 164 детских сада. Петербург уверенно вышел на финишную прямую по ликвидации дефицита социальных объектов.

Напомним, «Единая Россия» в рамках Народной программы партии по всей стране контролирует программу реконструкции и ремонта школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 объектов по всей стране.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-07-2023, 09:18
В Кронштадте единороссы проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы
24-01-2023, 19:38
Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы
25-11-2022, 13:49
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах
10-11-2022, 14:41
Александр Ходосок: капитальный ремонт 425-й школы в Кронштадте должен быть завершен в срок
13-07-2023, 10:21
В Пушкинском районе почти две тысячи детей этой осенью пойдут в новые школы и детсады
9-01-2023, 15:49
В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы

Происшествия на дорогах

0
14
Сегодня, 16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
72
Сегодня, 12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
0
82
Сегодня, 12:52
В Колпино автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
0
109
Сегодня, 12:00
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»
Наверх