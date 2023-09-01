В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы

1 сентября открыла двери ученикам обновленная школа №425 в Кронштадте. Историческое здание, которому в этом году исполняется уже полтора века, было капитально отремонтировано и реставрировано в рамках Народной программы «Единой России». В 2022 году при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова эту школу включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которую Минпросвещения реализует совместно с партией и практически год на объекте шли масштабные ремонтные работы.

«Хочу сказать, что впервые двери этой школы открылись в 19-м веке и сегодня они снова открываются после капитального ремонта. Сегодня историческая школа в этом историческом здании – это современный комплекс, который обладает всем необходимым для того, чтобы успешно заниматься, музеем, библиотекой, классами физики, химии – всем, чем должна обладать настоящая современная школа», – сказал посетивший праздник Первого звонка вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил роль депутатского десанта, который на протяжении ремонтных работ постоянно контролировал ситуацию на объекте.

«Надо сказать, было бы невозможно представить реализацию такого успешного проекта, если бы мы все вместе не объединились. Наши коллеги и друзья из партии «Единая Россия» многое сделали для реализации этого проекта, постоянный депутатский десант контролировал, большое за это спасибо», – сказал вице-губернатор.

В рамках капремонта в 425-й школе заменили кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновили кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменили полы и окна, привели в порядок потолки и стены. Ремонт проводился на условиях софинансирования: из бюджетов разных уровней было направлено более 253 миллионов рублей.

Работу строителей также активно проверял штаб родительского контроля. Председатель штаба Наталия Попова осталась довольна итоговым результатом.

«Школа получилась очень современная, комфортная для детей, с новым интерактивным оборудованием. Очень приятно, что наши дети будут обучаться именно в таких условиях, в современных и комфортных для них. Хочется поблагодарить всех причастных к данному мероприятию и сказать огромные слова благодарности», – сказала она.

Депутат «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Ходосок, возглавлявший ежемесячные депутатские десанты на стройку, в свою очередь, подчеркнул, что все запланированные работы выполнены в полном объёме.

«Хочу акцентировать внимание, что здесь, именно на этом объекте, была консолидация федерального уровня, регионального уровня и местного уровня – трех бюджетов. Под контролем партии «Единая Россия» все работы в полном объеме выполнены. Мы сейчас только что провели здесь школьную линейку. Школа встретила своих ребят. Уверен, что эта школа станет местом притяжения и источником знаний для всех ребятишек города Кронштадта», – сказал он.

425-я школа – самая большая по численности учащихся среди школ Кронштадтского района, в ней обучается более полутысячи учеников. «Эта школа имеет богатые традиции, и ученики продолжают их. Я надеюсь, что наше новое поколение в этих стенах, уже современной школы, внесет значительный вклад в развитие Кронштадта, Санкт-Петербурга и России», – отметила секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Лёвина.

В Северной столице 1 сентября приняли учеников 22 новые школы, еще 5 школ открылись в этом году после капитального ремонта и реконструкции. Всего за последние четыре года в городе построено 68 школ и 164 детских сада. Петербург уверенно вышел на финишную прямую по ликвидации дефицита социальных объектов.

Напомним, «Единая Россия» в рамках Народной программы партии по всей стране контролирует программу реконструкции и ремонта школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 объектов по всей стране.