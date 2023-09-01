В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы

1 сентября открыла двери ученикам обновленная школа №425 в Кронштадте. Историческое здание, которому в этом году исполняется уже полтора века, было капитально отремонтировано и реставрировано в рамках Народной программы «Единой России». В 2022 году при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова эту школу включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которую Минпросвещения реализует совместно с партией и практически год на объекте шли масштабные ремонтные работы.
Он отметил роль депутатского десанта, который на протяжении ремонтных работ постоянно контролировал ситуацию на объекте.
В рамках капремонта в 425-й школе заменили кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновили кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменили полы и окна, привели в порядок потолки и стены. Ремонт проводился на условиях софинансирования: из бюджетов разных уровней было направлено более 253 миллионов рублей.
Работу строителей также активно проверял штаб родительского контроля. Председатель штаба Наталия Попова осталась довольна итоговым результатом.
Депутат «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Ходосок, возглавлявший ежемесячные депутатские десанты на стройку, в свою очередь, подчеркнул, что все запланированные работы выполнены в полном объёме.
425-я школа – самая большая по численности учащихся среди школ Кронштадтского района, в ней обучается более полутысячи учеников. «Эта школа имеет богатые традиции, и ученики продолжают их. Я надеюсь, что наше новое поколение в этих стенах, уже современной школы, внесет значительный вклад в развитие Кронштадта, Санкт-Петербурга и России», – отметила секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Лёвина.
В Северной столице 1 сентября приняли учеников 22 новые школы, еще 5 школ открылись в этом году после капитального ремонта и реконструкции. Всего за последние четыре года в городе построено 68 школ и 164 детских сада. Петербург уверенно вышел на финишную прямую по ликвидации дефицита социальных объектов.
Напомним, «Единая Россия» в рамках Народной программы партии по всей стране контролирует программу реконструкции и ремонта школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 объектов по всей стране.
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