На улице Стойкости ликвидирован притон для занятия проституцией

3 июля в правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 28-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, временно пребывающего в городе. Заявитель утверждал о функционировании нелегального борделя в квартире номер 19 по улице Стойкости.

По указанному адресу оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину, также являющуюся гражданкой центральноазиатской страны. Она подозревается не только в оказании платных интимных услуг, но и в управлении деятельностью притона.

Согласно полученной оперативной информации, средняя стоимость одной услуги составляла приблизительно 3000 рублей.

Следственным отделом полиции по данному инциденту было инициировано уголовное дело, квалифицируемое по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация занятия проституцией).

Задержанная была доставлена в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении неё был составлен административный протокол о нарушении норм миграционного законодательства. В настоящее время иностранная гражданка находится в специализированном приемнике.