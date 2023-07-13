В Пушкинском районе почти две тысячи детей этой осенью пойдут в новые школы и детсады

С 1 сентября в поселке Шушары примут учеников две новые школы. Одна из них, на 1375 мест, в микрорайоне Славянка примет 55 классов, с первого по одиннадцатый. Во второй, на Пулковском шоссе, таких учеников будет 22 класса, или 550 человек. В обеих школах – по два бассейна, современные пищеблоки, актовые залы и специализированные предметные кабинеты для старшеклассников. Готовность объектов – 85-95 процентов. Её в ходе рейда проверила секретарь Пушкинского районного отделения «Единой России», замглавы районной администрации Евгения Воронина.

По её словам, готовность школы в Славянке составляет 95%, строители собираются сдать объект 31 июля, администрация района занимается оснащением учреждения, так что опасений, что школа будет введена, на сегодняшний день нет.

Ко второму объекту не менее пристальное внимание, поскольку в микрорайоне Пулковское поселка Шушары нет сейчас ни одной школы и жители очень её ждут. «Это будет первая школа в этом отделении, филиал физико-математической школы № 530. Готовность там меньше, но подрядчик уверяет, что с 1 сентября здание будет передано, и школа откроет свои двери. Объективно, мы видим, что это действительно так и опасений не вызывает», – прокомментировала по итогам районный секретарь партии.

В Пулковском отделении поселка Шушары скоро также появится новый детский сад на 140 мест. Его строит компания «Вита». Здание на 140 мест станет филиалом 47-го детсада и третьим зданием дошкольных учреждений в этом микрорайоне. Ход работ также проверили в рамках объезда.

«Говорить о значимости объектов на сегодняшний день, я думаю, в принципе не стоит, потому что дефицит во вновь строящихся жилых районах сейчас очевиден. И это остро ощутимо в Пулковском отделении, это остро ощутимо в Центральной усадьбе поселка Шушары, и, конечно, в микрорайоне Славянка. Хотя с открытием школы в Славянке мы снимем дефицит в школьных местах и школами будут обеспечены уже все жители микрорайона Славянка. Народный контроль постоянно здесь осуществляем, советуемся с жителями, что бы они хотели здесь увидеть, работаем совместно с муниципальным образованием и ячейкой «Единой России», – отметила по итогам рейда Евгения Воронина.

«Единая Россия» по всей стране следит за ходом строительства и капремонта социально значимых объектов. По всей стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест. Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – это Президентская инициатива и важнейшая часть Народной программы партии.