Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге зафиксированы случаи кибермошенничества, направленные на абитуриентов. Злоумышленники используют различные схемы для обмана молодых людей, поступающих в учебные заведения.

Потенциальные жертвы получают сообщения или звонки от лиц, представляющихся сотрудниками вузов или иных образовательных учреждений. Мошенники сообщают о возможности выгодного поступления на бюджет и просят следовать их инструкциям. Злоумышленники предлагают абитуриентам перейти на поддельный сайт «Госуслуг», что приводит к хищению данных.

Если же абитуриенты отказываются делать то, что им говорят, то в адрес этих ребят поступают угрозы. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы. Также абитуриентам рекомендуется проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми и проверять информацию, полученную из непроверенных источников. Важно помнить, что официальные представители вузов никогда не будут просить абитуриентов совершать какие-либо финансовые операции или раскрывать личные данные.