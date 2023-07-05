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Питерец.ру » Общество » В Кронштадте единороссы проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы

В Кронштадте единороссы проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские единороссы в очередной раз проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы в Кронштадте

Строительные работы на объекте практически завершены, 1 сентября школа готовится принять учеников

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок вместе с главой администрации Кронштадтского района Андреем Кононовым и главой муниципального образования г. Кронштадт Наталией Чашиной в очередной раз проверил ход капитального ремонта 425-й школы имени академика П.Л.Капицы. В рамках контроля за реализацией Народной программы «Единой России» парламентарий постоянно инспектирует качество и сроки ремонтных работ одного из старейших учебных заведений города.

По итогам проверки Александр Ходосок отметил, что обещания, которые в прошлый раз были даны подрядчиком, полностью выполняются – ремонт второго и третьего этажа практически завершен. «В этом мы убедились лично – все работы идут по графику. На объекте работают порядка ста человек. Готовность второго и третьего этажа составляет порядка 90%.  Немонтируемое оборудование закуплено, начинается его установка. На протяжении июля и августа мы будем контролировать ход строительных работ, чтобы к 1 сентября все было готово», - рассказал парламентарий.

Наталия Чашина подчеркнула, что ремонт школы находится на постоянном контроле «Единой России». «Сегодня на объекте уже идут косметические работы, строительные практически уже все закончены. Являясь Заслуженным учителем России, я по-доброму завидую ученикам, которые 1 сентября придут в эту обновленную школу. Здесь будет новое оборудование, ухоженный, благоустроенный двор. Если мы хотим вырастить грамотных и достойных учеников, они должны учиться в достойных условиях», - сказала она.

В рамках капремонта в 425-й школе меняют кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновят кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменят полы и окна, приведут в порядок потолки и стены. В этот период 550 учеников с 5 по 11 класс получали знания в других корпусах этого образовательного учреждения. 

Ремонтные работы были начаты летом 2022 года. Они проводятся на условиях софинансирования: 53 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета и около 200 миллионов – из регионального. Объём расходов в 2023 году составит 16,4 миллиона рублей. 

Учебное заведение должно распахнуть свои двери для учеников и педагогов уже в сентябре 2023 года.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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