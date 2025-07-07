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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту

В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" два раза разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке катера «ПСК-1562» и яхты «Aurora Borealis»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола» (маршрут: Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) в связи с проведением разводки моста через реку Нева. Ограничения будут действовать 8 июля 2025 года, дважды по 45 минут.

Согласно информации, предоставленной начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским, полное перекрытие движения автотранспорта на 40-м километре указанной трассы запланировано в период с 10:00 до 10:45 для обеспечения прохода вниз по течению реки катера «ПСК-1562» с максимальной высотой 18,5 метра. Повторное перекрытие состоится с 15:00 до 15:45 для пропуска вверх по реке парусно-моторной яхты «Aurora Borealis», габариты которой достигают 19 метров в высоту.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» в соответствии с согласованием, полученным от ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Местоположение моста – Кировский район Ленинградской области, вблизи населенного пункта Марьино.

Илья Пузыревский также уточнил, что разводка Ладожского моста возможна при соблюдении определенных погодных условий: температура воздуха не должна превышать +25 градусов Цельсия, а скорость ветра не должна быть выше 15 метров в секунду.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временными ограничениями движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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