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Питерец.ру » Общество » На Витебском вокзале торжественно проводили контрактников на военную службу

На Витебском вокзале торжественно проводили контрактников на военную службу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Картинном зале Витебского вокзала состоялась церемония проводов петербуржцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ.

В Картинном зале Витебского вокзала состоялась церемония проводов петербуржцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ.

С напутственным словом к военнослужащим обратился губернатор Александр Беглов. От имени жителей города он поблагодарил бойцов за решение пойти на службу по контракту.

«Для нашего народа защита Отечества – священный долг и высокая честь. Сегодня этим путем идут самые лучшие, самые достойные граждане страны. Вы сделали свой выбор в трудный момент. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий - Президент России, противник ведёт крупномасштабное стратегическое наступление. Но враг не добился и не добьётся успеха. Хвалёное натовское оружие бессильно против отваги и стойкости русского солдата», - подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что с перронов Витебского вокзала на фронты Первой мировой войны отправлялась Русская гвардия. В июле 41-го года отсюда навстречу фашистам выходили эшелоны Ленинградского народного ополчения. В октябре прошлого года здесь провожали воинов танкового батальона «Аврора».

«Вы – наследники русской воинской славы, наследники Александра Невского, Петра Первого, Александра Суворова, Георгия Жукова. Вы идете в бой за правое дело. За наших соотечественников. За большую историческую Россию и национальные интересы страны. За справедливый мир и спокойное будущее наших детей и внуков», - отметил Александр Беглов.

Также воинов напутствовали временно исполняющий обязанности военного комиссара Санкт‑Петербурга Марат Урмансов, председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

«Многие из вас, наверное, внуки блокадников. А ленинградцы знают, что такое война. Город отстояли все, от мала до велика. Желаю вам выполнить воинский долг и вернуться живыми и здоровыми», - обратилась к воинам Елена Тихомирова.

«Сегодня для вас очень важный день. Вы приняли решение встать в строй защитников Отечества. Учитесь военному делу настоящим образом. Желаю вам крепкой боевой дружбы и возвращения с победой», - отметил Василий Волобуев.

Военнослужащие, заключившие контракт, после подготовки будут служить в различных родах войск, участвующих в специальной военной операции.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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