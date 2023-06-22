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Питерец.ру » Общество » Петербургские единороссы передали полторы тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области

Петербургские единороссы передали полторы тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Партию всего необходимого подготовил предприниматель из Колпинского района, доставить её помог благотворительный фонд «Суворов»

Предприниматель из Колпинского района передал 1,5 тонны гуманитарной помощи для жителей Белгородской области, а также вещей, необходимых военнослужащим на передовой. Это уже пятая партия, подготовленная петербуржцем Алексаном Севояном с начала специальной военной операции. Каждый раз это полная «Газель» продуктов долгого срока хранения, питьевой воды, одежды, гигиенических средств, медикаментов.

Доставить помощь тем, кто в ней нуждается, помогают представители благотворительного фонда «Суворов» и региональной общественной приемной «Единой России». Депутат петербургского парламента, руководитель приёмной Елена Киселёва отметила, что в масштабной гуманитарной работе принимают участие многие жители города.

«Уже больше года наша общественная приёмная ведёт сбор помощи, но всё же я каждый раз искренне восхищаюсь тем, какими неравнодушными и открытыми являются петербуржцы, как чутко их сердце к чужим бедам. Меньше чем за неделю первые гуманитарные грузы уже были сформированы и отправлены в Белгородскую область. Сегодня мы отправили полторы тонны, собранные жителем моего родного города Колпино. И это лишь малая часть. Петербуржцы, трудовые коллективы, общественные организации продолжают приносить все необходимое по списку, кто что может. Такое чувство локтя, несомненно, внушает оптимизм», — рассказала парламентарий.

Алексана Севояна в Колпино многие знают как благотворителя. Он помогает и детским домам, и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, проводит благотворительные вечера для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей, детей с ОВЗ. Предприниматель оказывал постоянную поддержку горожанам, которые не могли покинуть свои дома в период пандемии. Как отмечает сам предприниматель, он верит в победу наших бойцов, знает, что они сражаются за правое дело, и для него честь поддержать их чем он может.

В юные годы сам Алексан Майисович сам пережил страшные землетрясения в Армянской ССР. Он знает, какими бывают масштабы бедствий — поэтому при первом объявлении сбора для белгородцев занялся подготовкой груза к отправке.

В Белгородской области в экстренном порядке эвакуированы десятки тысяч людей — они разместились в ПВР и у родственников. В «Единой России» напомнили, что они могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные в любом регионе страны — помощь будет оказана.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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