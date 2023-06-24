Петербургской молодёжи показали производство лазеров и рассказали о карьерных возможностях

Молодые люди, получающие техническое образование в Северной столице, получили возможность своими глазами увидеть, что такое лазерные технологии, познакомиться с профессионалами этой сферы и обсудить перспективы трудоустройства на инновационное производство. Профориентационный тур на инновационное предприятие «Лазерные системы» организовали региональное отделение «Единой России» и Центр занятости населения Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который проходит в Петербурге 23 июня.

«Ребята пообщались с работодателем напрямую, задали интересующие вопросы, познакомились с производственными процессами, посмотрели, как используют станки. Студенты интересовались, можно ли пройти стажировку, как попасть на практику и как получить постоянное рабочее место после окончания обучения», — рассказала ведущий инспектор учебного центра Центра занятости населения Людмила Гартман.

Компания «Лазерные системы» занимается разработкой, изготовлением и реализацией высокотехнологичной продукции более 20 лет, обладает опытом разработки приборов, не имеющих аналогов в мире. Студентам Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции рассказали о системах, которые помогают повышать безопасность производственных предприятий, решать важнейшие задачи в сфере аэронавигации и метеорологии.

Предприятие располагает собственной производственной базой, его коллектив — профессиональная команда учёных, конструкторов и инженеров. Молодые петербуржцы узнали, как пройти стажировку и получить шанс стать частью этой команды.

«Наше предприятие заинтересовано в привлечении молодых специалистов. Наиболее мотивированных и заинтересованных мы имеем возможность приглашать на практику. В дальнейшем это может перерасти в трудоустройство и дальнейшую работу на нашем предприятии. Такие ознакомительные экскурсии полезны как учащимся, так и нам самим», — отметил директор департамента специальной техники предприятия Иван Евдокимов.

Студенты, принявшие участие в профориентационном туре, рассказали, что заинтересовались высокотехнологичным производством и готовы в дальнейшем взаимодействовать с предприятием.

Профтур стал очередным мероприятием совместного проекта партии и городского Центра занятости населения «Моя карьера с Единой Россией». Его основная цель — содействие в трудоустройстве жителей. Организованы консультации, профтуры, образовательные программы – для тех, кто хочет повысить свои компетенции и добиться карьерного роста, а также для тех, кто готов сам стать работодателем и начать свой бизнес.