ента новостей

12:27
В Московском районе полыхает производственное здание
12:21
Сборная Правительства Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу
12:18
Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА
11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
11:03
В Луге рецидивист избил и ограбил своего соседа
10:56
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета
10:51
На севере Петербурга работник ТСЖ наткнулся на труп женщины в парадной
10:44
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего
09:15
Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно
22:55
В Мариинском театре 13 июня – «Ромео и Джульетта», в концертном зале – «Пеллеас и Мелизанда»
19:45
VII Благотворительная акция «От сердца к сердцу»
19:35
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань
18:11
Будет ли уволен главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров после 9-го места в сезоне – 2022/2023 вместо выхода в ФНЛ?
16:56
От Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом стартовал автопробег в честь Дня России
16:19
День России объединяет жителей Ленобласти
16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
16:14
В Тихвине пенсионерка перевела мошенникам около 150 тысяч рублей
16:13
Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос
13:12
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
12:15
В Петербурге задержали группу автоворов
12:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбое
12:02
В Калининском районе мигрант выстрелил в лицо кассиру магазина
09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
08:57
Поздравляем всех с Днём России!
19:56
ЦСКА выиграл Кубок России – 2023, победив в финале «Краснодар» по пенальти благодаря Игорю Акинфееву
19:14
«Флорида» Сергея Бобровского проигрывает в финале Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 1–3, шансов на трофей всё меньше
16:05
Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»
14:34
Участники автопробега «Дорогами Победы» возложили цветы к монументу освободителям Краснодара
12:53
В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА

Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА

0
59
Опубликовал: Андрей Якунин
+1
Фото:
Telegram
Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА

Жители Санкт-Петербурга обратились в Государственное управление жилищного агентства (ГУЖА) по поводу уничтожения исторической ограды в доме вице-адмирала А.Г. Нидермиллера. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) и спиливать ограждения никто не разрешал.

Ранее активисты Петербурга сообщили об уничтожении балясины лестницы в парадном подъезде исторического дома. Выяснилось, что рабочие хотели использовать ограждение в качестве решеток для первого этажа.

Возмущенные петербуржцы вызвали полицию и обратились в ГУЖА Василеостровского района с жалобой на незаконный спил ограды. В результате проверки сотрудники управления жилищного агентства выяснили, что уничтожать объект никто не разрешал и потребовали разбирательства с участием подрядчика.

Источник: https://t.me/sos_snos/41465

«В сухом остатке имеем повреждение объекта культурного наследия. Будем надеяться, что сотрудники ГУЖА были искренни и добьются возвращения решеток на место», - написали участники движения «Живой город» в Telegram-канале.

Градозащитники также отметили, что исторические балясины вряд ли вернуться на место и не исключили, что через время от всего интерьера может мало что остаться. В комментариях под публикацией петербуржцы отметили, что на данный момент все, что спасает дом от полного разрушения – здание факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, находящееся по соседству.

Напомним, ранее петербургские активисты рассказали об уничтожении лепнины на доме Орлова в Адмиралтейском районе. Градозащитники обратились в полицию и КГИОП, однако губернатор города Александр Беглов никак не отреагировал на инцидент.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-12-2022, 09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
29-11-2019, 10:58
В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея
1-04-2013, 13:02
В Купчино утром жители были разбужены взрывом гранаты
18-03-2023, 10:38
В Петербурге общественники настаивают на проведении проверки с отсутствием ремонта в доме №7 по Московскому проспекту
15-05-2023, 09:30
В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия
1-02-2023, 09:09
Прокуратура в Петербурге потребовала провести работы по консервации заброшенного здания

Происшествия на дорогах

0
77
Сегодня, 11:12
В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля
0
137
Вчера, 16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
0
106
Вчера, 12:24
В Ленобласти 17-летний мотолюбитель на питбайке врезался в опору линии электропередач
0
105
Вчера, 09:14
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Наверх