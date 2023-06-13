Незаконное уничтожение ограды в историческом доме Нидермиллера вынудило активистов обратиться в ГУЖА

Жители Санкт-Петербурга обратились в Государственное управление жилищного агентства (ГУЖА) по поводу уничтожения исторической ограды в доме вице-адмирала А.Г. Нидермиллера. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) и спиливать ограждения никто не разрешал.

Ранее активисты Петербурга сообщили об уничтожении балясины лестницы в парадном подъезде исторического дома. Выяснилось, что рабочие хотели использовать ограждение в качестве решеток для первого этажа.

Возмущенные петербуржцы вызвали полицию и обратились в ГУЖА Василеостровского района с жалобой на незаконный спил ограды. В результате проверки сотрудники управления жилищного агентства выяснили, что уничтожать объект никто не разрешал и потребовали разбирательства с участием подрядчика.

Источник: https://t.me/sos_snos/41465

«В сухом остатке имеем повреждение объекта культурного наследия. Будем надеяться, что сотрудники ГУЖА были искренни и добьются возвращения решеток на место», - написали участники движения «Живой город» в Telegram-канале.

Градозащитники также отметили, что исторические балясины вряд ли вернуться на место и не исключили, что через время от всего интерьера может мало что остаться. В комментариях под публикацией петербуржцы отметили, что на данный момент все, что спасает дом от полного разрушения – здание факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, находящееся по соседству.

Напомним, ранее петербургские активисты рассказали об уничтожении лепнины на доме Орлова в Адмиралтейском районе. Градозащитники обратились в полицию и КГИОП, однако губернатор города Александр Беглов никак не отреагировал на инцидент.