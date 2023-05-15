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Питерец.ру » Общество » В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия

В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Прокуратура Адмиралтейского района  выявила факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия

В прокуратуру Адмиралтейского района обратилась жительница дома – объекта культурного наследия «Дом Д.Р. Сорокина», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 139, литера А, с жалобой на длительное проведение в ее квартире капитального ремонта авариных строительных конструкций.
Прокуратурой района установлено, что с июля 2021 года по настоящее время работы Региональным оператором по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций в квартире заявителя не проведены. Сам проект по проведению указанных работ выполнен некачественно и не в полном объеме. В квартире заявителя складирован строительный мусор.
На момент проверки региональным оператором не обеспечено получение разрешения КГИОП Санкт-Петербурга, которое позволяет проводить работы в квартире заявителя.
По данному факту прокуратурой района в адрес врио директора регионального оператора внесено представление с требованием организовать получение разрешения на производство работ в КГИОП Санкт-Петербурга и незамедлительно к ним приступить.

Источник: Прокуратура СПб
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