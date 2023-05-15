В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия

В прокуратуру Адмиралтейского района обратилась жительница дома – объекта культурного наследия «Дом Д.Р. Сорокина», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 139, литера А, с жалобой на длительное проведение в ее квартире капитального ремонта авариных строительных конструкций.

Прокуратурой района установлено, что с июля 2021 года по настоящее время работы Региональным оператором по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций в квартире заявителя не проведены. Сам проект по проведению указанных работ выполнен некачественно и не в полном объеме. В квартире заявителя складирован строительный мусор.

На момент проверки региональным оператором не обеспечено получение разрешения КГИОП Санкт-Петербурга, которое позволяет проводить работы в квартире заявителя.

По данному факту прокуратурой района в адрес врио директора регионального оператора внесено представление с требованием организовать получение разрешения на производство работ в КГИОП Санкт-Петербурга и незамедлительно к ним приступить.