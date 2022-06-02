БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года

Бюджетно-финансовый комитет на внеочередном заседании в четверг принял решение провести публичные слушания по законопроекту «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год» в заочной форме с 12 июня по 14 июня 2022 года. Необходимые информационные материалы будут размещены на официальном сайте петербургского парламента в сети Интернет.

Также члены комитета установили дату рассмотрения в первом чтении проектов законов «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2021 год» – 23 июня 2022 года.

Комитет решил внести на рассмотрение Собрания поправку, подготовленную к третьему чтению законопроекта «О порядке установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга». Предлагаемые изменения носят юридико-технический характер. В первом чтении законопроект был принят городским парламентом 2 марта 2022 года. Документ направлен на обеспечение единообразия и прозрачности требований, которые предъявляются к работе бизнеса на территории Петербурга.