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Питерец.ру » Политика » В Петербурге приняли закон о наказах избирателей

В Петербурге приняли закон о наказах избирателей

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Закон о наказах избирателей окончательно приняли в Петербурге

Парламент Санкт-Петербурга на заседании 28 июля утвердил в окончательном третьем чтении закон, по которому вновь избранный депутат будет обязан взять в работу наказы, которые получил от избирателей перед выборами.

Документ внесла фракция "Единая Россия". Ее представители заявили, что инициатива призвана "отрезвить" кандидатов, которые идут общаться с народом.

Оппозиционные парламентарии ранее называли законопроект популистским. Они также напоминали единороссам, что их избиратели не просили повышать для них возраст выхода на пенсию. Пенсионная реформа 2018 года, напомним, была утверждена голосами представителей "Единой России".

Источник: ЗакС.ру
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