Кешбэк для меценатов, возращение экологического контроля и бесплатные препараты для больных ХСН

15 февраля 2023 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга соберется на очередное пленарное заседание.

В числе наиболее важных вопросов депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о «налоговом кешбэке» для меценатов, которые поддерживают вузы и профессиональные колледжи города. Фракция «Единая Россия» предлагает предоставить им право на инвестиционный налоговой вычет в размере до 100% от стоимости безвозмездно переданного оборудования и материалов. Прежде всего, речь идет о помощи учебным заведениям, выпускающим специалистов по наиболее востребованным в Петербурге специальностям.

Также в первом чтении городской парламент намерен обсудить и проект обращения к председателю федерального правительства с предложением снять мораторий на проверки бизнеса в рамках экологического надзора. Депутаты Андрей Рябоконь, Ольга Герасина, Андрей Горшечников, Алексей Макаров, Любовь Менделеева и Александр Новиков уверены, что снижение контроля в этой сфере может привести к серьезному ущербу для государства и граждан. Только в Петербурге за прошедший год получено более 2 тысяч жалоб на экологические нарушения. Пауза в проведении плановых проверок была введена в 2022 году в рамках широкомасштабных мер по поддержке российских предпринимателей.

Парламентарии планируют приступить к рассмотрению законопроекта о бесплатном обеспечении препаратами петербуржцев, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Речь идет о пациентах с ярко выраженной формой заболевания. По мнению постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, такая форма поддержки позволит не только сократить количество госпитализаций, но и спасать порядка 600 жизней в год. Сейчас более половины больных хронической сердечной недостаточностью в городе не имеют инвалидности и вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свой счет.

Во втором чтении Собрание рассмотрит законопроект о поддержке НКО, которые занимаются санитарно-гигиеническим просвещением населения. Депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок предлагают предоставить таким социально ориентированным некоммерческим организациям города возможность целевым образом участвовать в конкурсах на получение субсидий для популяризации здорового образа жизни. В то же время правительство города должно получить полномочие по расходованию бюджетных средств на эти цели.