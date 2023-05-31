ента новостей

11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
11:18
В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку
11:00
В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом
10:51
Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников
10:47
Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно
09:43
Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку
09:31
Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже
09:18
Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
21:36
В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников
21:29
Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ
21:24
Обещания Александра Беглова о поставке новых вагонов метро к 320-летию Петербурга оказались пустыми
20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
20:15
Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»
19:41
Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова
18:25
Вечеринка «Морская»
16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
11:56
В Ленобласти открылись центры реабилитации участников СВО
10:38
В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10:22
В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера
10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
10:12
В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников

Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Киберденьги не пахнут: Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает конфискацию имущества, полученного мошенниками после совершения киберпреступлений. Соответствующие изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Только за первые четыре месяца текущего года в России зафиксировано уже более 200 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, ущерб от них ежегодно составляет миллионы рублей.
Перечень преступлений, за совершение которых изымается нелегально приобретенное имущество, могут дополнить киберпреступлениями. Соответствующие поправки в российское законодательство накануне приняла в третьем, окончательном чтении Госдума РФ. В частности, изменения вносятся в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ «Конфискация имущества». Ее дополнят положением о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений по статьям «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Также отобрать нелегально нажитое имущество могут за неправомерный доступ к компьютерной информации, если это повлекло крупный ущерб, совершалось группой лиц в сговоре или при использовании служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало такую угрозу.
Указанные поправки предложила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в ноябре прошлого года. «Криминал в последнее время активно осваивает новые технологии, растет количество случаев мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Велико и число потерпевших граждан, у которых различными хитрыми способами или с помощью пиратских программ выманили данные банковских карт и лишили их сбережений либо оформили на них кредиты. Особенно много среди пострадавших людей пожилого возраста. Наносится большой материальный ущерб и юридическим лицам, и банкам», — привели слова Пискарева на сайте Госдумы.
Согласно статистике МВД России, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту, каждое четвертое преступление сегодня совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Так, в 2021 году правоохранительные органы зафиксировали более 6,3 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации - это на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.  
Количество таких преступлений действительно растет ежегодно. Так, только с января по апрель 2023 года количество киберпреступлений в России увеличилось на четверть в сравнении с таким же периодом прошлого года, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Как недавно сообщили в МВД, всего за первые четыре месяца текущего года было зафиксировано более 200 тыс. преступлений в киберсреде, больше половины из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких. В ФБР недавно также подсчитали, что в 2022 году интернет-мошенники нанесли ущерб гражданам США на сумму более чем 10 млрд долларов. В России вред от их действий также исчисляется миллионами, при том что мошенники обычно действуют сразу по нескольким схемам, распространяя их на большое количество людей. В середине мая слышал новости, что только за сутки в Воронеже жители перевели преступникам порядка 20 млн рублей», - сказал депутат.
Сейчас конфискация имущества в российском законодательстве возможна за убийство с отягчающими обстоятельствами, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, изготовление и сбыт поддельных денег, совершение теракта, хищение или вымогательство наркотиков, госизмену и прочее. Тем не менее, как показывает практика, киберпреступники могут нанести не менее серьезный вред в некоторых случаях – например, взломать и похить с целью вымогательства базу данных любого ведомства или объекта критической инфраструктуры, считает Антон Немкин. «На мой взгляд, инициатива о конфискации имущества и средств, полученных таким путем, действительно выдвинута очень вовремя. Раньше нам казалось, что случаи мошенничества в интернете единичны, однако за последние годы в нашей стране они уже разрослись в целые сети, которым нужно оказывать эффективное противодействие. Более того, компенсация ущерба пострадавшим – первоочередная задача, которая как раз будет решена новыми поправками», - добавил он.
Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев также отмечал, что количество кибепреступлений в РФ увеличивается. По его словам, сегодня очень важна разъяснительная работа – в первую очередь, россиянам нужно рассказывать о том, как реагировать на возможные звонки от злоумышленников. При этом особое внимание в этом вопросе необходимо уделять пожилым людям, которые чаще других становятся жертвами мошенников и перечисляют им все своим сбережения. «Помимо законодательных поправок необходимо серьезно усиливать процесс взаимодействия с гражданами по вопросам безопасности в киберпространстве. Необходимо вводить специальные уроки в школах и вузах, а также проводить бесплатные курсы для взрослого населения. Мошенничество в сети – серьезная проблема, бороться с которой можно только комплексно», - заключил Антон Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-02-2023, 10:05
Новые регионы интегрируются в социальное пространство России
14-03-2019, 16:57
Муниципалам Петербурга доверят выбор площадок для выгула собак
30-05-2022, 12:11
Депутаты предложили увеличить зарплаты сотрудникам аппарата мировых судей
27-06-2018, 11:45
Закон о парламентских расследованиях принят в окончательном чтении
21-11-2022, 20:25
Законопроект о защите традиционных ценностей готов ко второму чтению
6-06-2022, 20:40
Депутаты обсудили отчеты об исполнении работ по капитальному ремонту

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
0
114
Вчера, 21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
0
99
Вчера, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
107
Вчера, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
Наверх