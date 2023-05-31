Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает конфискацию имущества, полученного мошенниками после совершения киберпреступлений. Соответствующие изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Только за первые четыре месяца текущего года в России зафиксировано уже более 200 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, ущерб от них ежегодно составляет миллионы рублей.

Перечень преступлений, за совершение которых изымается нелегально приобретенное имущество, могут дополнить киберпреступлениями. Соответствующие поправки в российское законодательство накануне приняла в третьем, окончательном чтении Госдума РФ. В частности, изменения вносятся в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ «Конфискация имущества». Ее дополнят положением о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений по статьям «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Также отобрать нелегально нажитое имущество могут за неправомерный доступ к компьютерной информации, если это повлекло крупный ущерб, совершалось группой лиц в сговоре или при использовании служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало такую угрозу.

Указанные поправки предложила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в ноябре прошлого года. «Криминал в последнее время активно осваивает новые технологии, растет количество случаев мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Велико и число потерпевших граждан, у которых различными хитрыми способами или с помощью пиратских программ выманили данные банковских карт и лишили их сбережений либо оформили на них кредиты. Особенно много среди пострадавших людей пожилого возраста. Наносится большой материальный ущерб и юридическим лицам, и банкам», — привели слова Пискарева на сайте Госдумы.

Согласно статистике МВД России, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту, каждое четвертое преступление сегодня совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Так, в 2021 году правоохранительные органы зафиксировали более 6,3 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации - это на 62,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Количество таких преступлений действительно растет ежегодно. Так, только с января по апрель 2023 года количество киберпреступлений в России увеличилось на четверть в сравнении с таким же периодом прошлого года, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Как недавно сообщили в МВД, всего за первые четыре месяца текущего года было зафиксировано более 200 тыс. преступлений в киберсреде, больше половины из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких. В ФБР недавно также подсчитали, что в 2022 году интернет-мошенники нанесли ущерб гражданам США на сумму более чем 10 млрд долларов. В России вред от их действий также исчисляется миллионами, при том что мошенники обычно действуют сразу по нескольким схемам, распространяя их на большое количество людей. В середине мая слышал новости, что только за сутки в Воронеже жители перевели преступникам порядка 20 млн рублей», - сказал депутат.

Сейчас конфискация имущества в российском законодательстве возможна за убийство с отягчающими обстоятельствами, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, изготовление и сбыт поддельных денег, совершение теракта, хищение или вымогательство наркотиков, госизмену и прочее. Тем не менее, как показывает практика, киберпреступники могут нанести не менее серьезный вред в некоторых случаях – например, взломать и похить с целью вымогательства базу данных любого ведомства или объекта критической инфраструктуры, считает Антон Немкин. «На мой взгляд, инициатива о конфискации имущества и средств, полученных таким путем, действительно выдвинута очень вовремя. Раньше нам казалось, что случаи мошенничества в интернете единичны, однако за последние годы в нашей стране они уже разрослись в целые сети, которым нужно оказывать эффективное противодействие. Более того, компенсация ущерба пострадавшим – первоочередная задача, которая как раз будет решена новыми поправками», - добавил он.

Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев также отмечал, что количество кибепреступлений в РФ увеличивается. По его словам, сегодня очень важна разъяснительная работа – в первую очередь, россиянам нужно рассказывать о том, как реагировать на возможные звонки от злоумышленников. При этом особое внимание в этом вопросе необходимо уделять пожилым людям, которые чаще других становятся жертвами мошенников и перечисляют им все своим сбережения. «Помимо законодательных поправок необходимо серьезно усиливать процесс взаимодействия с гражданами по вопросам безопасности в киберпространстве. Необходимо вводить специальные уроки в школах и вузах, а также проводить бесплатные курсы для взрослого населения. Мошенничество в сети – серьезная проблема, бороться с которой можно только комплексно», - заключил Антон Немкин.