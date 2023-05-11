ента новостей

17:09
В Ленобласти строят новые остановки
16:51
В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина
16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
16:14
В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику
16:12
Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса
15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
15:04
Домены государственных компаний и ведомств защитят от фейков и подделок
15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
14:56
Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей
14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
14:24
Пётр Свидлер выиграл шахматный турнир в шведском Мальмё, в котором выступал самый молодой гроссмейстер мира Абхиманью Мишра
14:20
Съезд с КАД на улицу Парашютную полностью перекроют
14:16
Все ушли в Сбер: бизнес может выбрать новый ИТ-продукт корпорации
14:12
В Ленобласти изъяли два подпольных арсенала оружия и боеприпасов
11:02
В Ленобласти задержан дуэт автоугонщиков
10:57
В Пулковском парке ограбили пенсионера с ограниченными возможностями
10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
10:34
В Мурино 58-летняя женщина перевела мошенникам более 3 миллионов рублей
10:22
Во Всеволожске налетчик с ножом вынес наличные из офиса микрофинансовой конторы
09:27
Выставка «инклюзивных передвижников» «Лоскутный Петербург» открылась в Исаакиевском соборе
09:23
В Петербурге доцент Военно-медицинской академии перевел мошенникам 1,6 млн рублей
23:26
«Шахматная сборная Москвы» выиграла ХХХ командный чемпионат России, хотя Даниил Дубов и победил Эрнесто Инаркиева, а петербургская СШОР проиграла бронзовым призёрам из Московской области
22:56
Провалив вторую половину, «Зенит» проиграл ЦСКА третий матч серии за бронзу Единой Лиги ВТБ, при этом команда Паскуаля набрала всего 60 очков за игру
21:12
В Петербурге завершился региональный этап молодёжной программы «Я в деле»
21:01
Благотворительный фестиваль «Чужих детей не бывает»
20:52
Новичкам не место: как развивается рынок мобильных приложений в России
20:43
Кошмарно, везде грязь и пыль: петербуржцы недовольны итогами месячника благоустройства
20:15
В "Пулково-2" запускается "Авиалекторий"
18:55
11 мая в Петербурге завершится отопительный сезон
18:54
Волейбольный «Зенит» проиграл серию за бронзу новосибирскому «Локомотиву»: будет ли отправлен в отставку Виктор Сидельников?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса

Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса

0
41
Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
Яндекс
Градозащитники обратились в СК РФ по ситуации с дачей Садалиса в Санкт-Петербурге, которую хотят лишить охранного статуса

Градозащитники обратились в СК РФ по ситуации с дачей Садалиса в Санкт-Петербурге, которую хотят лишить охранного статуса. Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов объяснил происходящее «маниакальной ненавистью» со стороны Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

КГИОП в 2017 году отказывался принимать экспертное заключение о переводе дачи Садалиса из выявленных ОКН в региональные памятники. Однако спустя какое-то время комитет попытался одобрить новый документ с противоположным выводом, но его действия удалось оспорить с помощью прокуратуры. Сейчас ситуация повторяется, отметил Литвинов. В КГИОП снова отправили экспертизу, согласно которой здание обладает исторической ценностью. Однако ведомство ее отклонило и в срочном порядное нашло документ, который подтверждает обратное.

«Почему именно к этому зданию у КГИОПа такая нелюбовь, сказать сложно. Хочется думать, что это попытка сократить себе объем работы, то есть меньше памятников – меньше проблем, меньше о них заботы. В основном снимают с охраны довольно рядовые дома в центре города, где эти дома хорошо защищены зонами охраны. Когда мы говорим о пригородных дачах, как дача Садалиса, то там это работает очень плохо, потому что если здание не памятник, то практически нет прецедентов, чтобы здание воссоздавалось обратно. Здание сносят и строят новостройку. Это не очень частая ситуация, конечно. Но с дачей Садалиса что-то непонятное творится, непонятно, почему у них такая маниакальная ненависть к этому объекту», — заявил Дмитрий Литвинов.

Ранее координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров прокомментировал ситуацию с дачей Садалиса. Он заявил, что КГИОП является подконтрольной некой строительной компании структурой, которой не интересно сохранение исторического наследия города, как и администрации губернатора Александра Беглова. Комитет стремится довести такие объекты до уничтожения, чтобы на их месте построить что-то более выгодное для чиновников, отметил активист.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-09-2022, 11:22
Жители Петербурга призвали КГИОП сохранить ярко-бирюзовый цвет дома Бутурлиной
13-04-2023, 11:59
Высокие издержки и риски. Литвинов назвал причины низкого спроса программы Смольного «Рубль за метр»
11-04-2023, 14:15
Активист Литвинов назвал «лотереей» поиски инвестора для дома Чанжина в Петербурге
26-11-2012, 14:22
Арбитражный суд рассмотрит споры по поводу охраны станций метро как памятников истории
29-05-2022, 20:52
Историческая архитектура Петербурга разрушается под громкие речи Беглова о сохранении культуры
23-08-2022, 20:22
Следственный комитет заинтересовался отношением Смольного к памятникам

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
0
162
9-05-2023, 15:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла женщина и четверо пострадали
0
155
9-05-2023, 14:14
В Новогорелово иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
178
8-05-2023, 17:50
В Ленобласти столкнулись три автомобиля. Пострадали женщина и ребенок
Наверх