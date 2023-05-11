Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса

Градозащитники обратились в СК РФ по ситуации с дачей Садалиса в Санкт-Петербурге, которую хотят лишить охранного статуса. Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов объяснил происходящее «маниакальной ненавистью» со стороны Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

КГИОП в 2017 году отказывался принимать экспертное заключение о переводе дачи Садалиса из выявленных ОКН в региональные памятники. Однако спустя какое-то время комитет попытался одобрить новый документ с противоположным выводом, но его действия удалось оспорить с помощью прокуратуры. Сейчас ситуация повторяется, отметил Литвинов. В КГИОП снова отправили экспертизу, согласно которой здание обладает исторической ценностью. Однако ведомство ее отклонило и в срочном порядное нашло документ, который подтверждает обратное.

«Почему именно к этому зданию у КГИОПа такая нелюбовь, сказать сложно. Хочется думать, что это попытка сократить себе объем работы, то есть меньше памятников – меньше проблем, меньше о них заботы. В основном снимают с охраны довольно рядовые дома в центре города, где эти дома хорошо защищены зонами охраны. Когда мы говорим о пригородных дачах, как дача Садалиса, то там это работает очень плохо, потому что если здание не памятник, то практически нет прецедентов, чтобы здание воссоздавалось обратно. Здание сносят и строят новостройку. Это не очень частая ситуация, конечно. Но с дачей Садалиса что-то непонятное творится, непонятно, почему у них такая маниакальная ненависть к этому объекту», — заявил Дмитрий Литвинов.

Ранее координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров прокомментировал ситуацию с дачей Садалиса. Он заявил, что КГИОП является подконтрольной некой строительной компании структурой, которой не интересно сохранение исторического наследия города, как и администрации губернатора Александра Беглова. Комитет стремится довести такие объекты до уничтожения, чтобы на их месте построить что-то более выгодное для чиновников, отметил активист.