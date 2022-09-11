Жители Петербурга призвали КГИОП сохранить ярко-бирюзовый цвет дома Бутурлиной

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга сообщил, что при реставрации дома Елизаветы Бутурлиной ему будет возвращен исторический песочный цвет. Однако петербуржцы идею не оценили.

На данный момент фасад здания выкрашен в ярко-бирюзовый оттенок, но КГИОП назвал его продуктом советского «шаблонного» подхода и намерен вернуть исторический песочный цвет дому на Чайковского 10. Комментируя решение комитета, петербуржцы отметили, что в том районе достаточно зданий такого же цвета и попросили КГИОП оставить здание ярко-бирюзовым.

«Задача любой реставрации - сделать памятник лучше. Замена цвета на песочный сделает хуже. Дом-памятник потеряется в ряду аналогичных зданий желтых оттенков. Исчезнет уникальность здания, которое сейчас в народе называют "Зимний дворец на Чайковского". Считаю, что КГИОП надо изменить решение и сохранить текущий бирюзовый оттенок фасада», - написал Владимир С.

В свою очередь координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов напомнил, что Зимний дворец также неоднократно перекрашивали, а его изначальный оттенок – желтый. Несмотря на это сейчас здание также имеет уже привычный все бирюзовый цвет.