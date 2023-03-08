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Питерец.ру » Общество » Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова

Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова

Аналитики Telegram-канала «Незыгарь» провели исследование и выяснили, как общественность относится к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Специалисты указали на низкий уровень доверия горожан к градоначальнику.

В среднемуровень поддержки губернаторов российских регионов находится в переделах 70-72%. Однако рейтинг Беглова едва превысил отметку 50%. Примечательно, что лояльное отношение к петербургскому градоначальникупроявляют в основном бюджетники и пенсионеры.

Губернатор Петербурга также проигрывает по показателям в создании позитивных информационных поводов. СМИ регулярно публикуют материалы, направленные на критику главы города.

Петербуржцысклонны считать неэффективнойработу Беглова и Смольного. На их мнение повлияли игнорируемые чиновниками проблемы, в том числе связанные с уборкой снега и здравоохранением.

«Фокус-группы показывают, что мнение о губернаторе характеризуется такими эпитетами как «безликий», «неэффективный», «нехаризматичный». Большинство респондентов склоняются к оценкам о том, что Беглов работает «средне» и не ждут от него управленческой работы качественных улучшений», говорится в публикации «Незыгаря».

Аналитики указали также на провал мероприятий по созданию градоначальнику имиджа «эффективного хозяйственника». Они напомнили, что управленца регулярно преследуют публичные провалы.

«Отсутствие внятности позиционирования команда Беглова старается перебить высокой управленческой активностью, однако анализ показывает, что сам Беглов порою не выдерживает интенсивного управленческого ритма. Такая диспозиция работает на то, что информационные атаки в адрес Беглова будут постепенно работать на усиление социального недовольства и рост его антирейтингов», подвели итог аналитики.

Стоит отметить, что ранее Беглов занял62 место в рейтинге влияния руководителей регионов РФ. Исследование проводило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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