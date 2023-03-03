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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подвели итоги работы налоговых органов за прошедший год

В Петербурге подвели итоги работы налоговых органов за прошедший год

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
В Смольном подвели итоги работы налоговых органов Санкт‑Петербурга за 2022 год

В Смольном состоялась расширенная коллегия Управления Федеральной налоговой службы по Санкт‑Петербургу, на которой были подведены итоги работы налоговых органов города за 2022 год.

В работе коллегии приняли участие губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев, руководитель Управления УФМС по Санкт‑Петербургу Александр Гнедых представители городского правительства, Законодательного Собрания, Прокуратуры, Арбитражного суда, правоохранительных органов и сотрудники инспекций налоговой службы города.

Особенностью прошлого года стал беспрецедентный рост санкционного давления на Россию, уход с рынка крупных компаний, волатильность курса национальной валюты и динамично меняющееся законодательство. В этих непростых условиях налоговые органы города успешно выполнили основную задачу – обеспечить доходы бюджетов всех уровней.

«Итоги 2022 года стали знаковыми для финансовой системы города. Это исторический рост доходов. Впервые в истории налоговые доходы консолидированного бюджета города составили 1 триллион 32 миллиарда рублей с темпом роста 141%. За 4 года они увеличились вдвое. Это заслуга налоговой службы, а также предприятий нашего города и всех петербуржцев, результат большого совместного труда», - подчеркнул Александр Беглов.

Всего налогоплательщиками Петербурга за 2022 год в бюджетную систему РФ перечислено 2 трлн 78 млрд рублей, из которых 96% поступило от налогоплательщиков, администрируемых городским УФНС, с темпом роста 111%.

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 12% и составили 590 млрд рублей. Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 673 млрд рублей и превысили значения предыдущего года на 6,5%.

За прошедший год структура доходов бюджета претерпела принципиальные изменения. На первый план впервые вышел налог на прибыль. Поступления налога увеличились на 84%, за счет него сформировано 46% доходов бюджета. Поступления от НДФЛ обеспечили 39% налоговых доходов города.

Достичь таких результатов удалось благодаря слаженной совместной работе УФНС, Правительства города, государственных органов и ведомств.

«Положительная динамика наблюдается по всем основным налогам. При этом темпы роста большинства из них – выше инфляции. Это означает, что бизнес не ушёл «в тень». Наша совместная работа по сокращению доли «серых» зарплат принесла результаты. Работу по легализации трудовых отношений нужно продолжать», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Петербург активно сотрудничает с УФНС по внедрению цифровых технологий в бизнес процессы. Рассматривается вопрос проведения в этом году пилотного проекта по обмену информацией с налоговыми органами в особом порядке.

«Это поможет повысить собираемость налогов, улучшить администрирование доходов, а также повысит эффективность налоговых расходов нашего бюджета. В перспективе опыт может быть распространён на всю Россию. Также мы готовы выступать площадкой для других проектов ФНС по цифровизации», – заявил Александр Беглов.

Он вручил грамоты и благодарности Губернатора Санкт‑Петербурга, особо отличившимся сотрудникам УФМС. Александр Беглов поблагодарил руководство Управления и инспекций, всех сотрудников налоговой службы города, отметив, что их деятельность обеспечивает стабильную финансовую основу Северной столицы.

«Ваша успешная и эффективная работа позволяет нам выполнять социальные обязательства перед петербуржцами, обеспечивать финансирование поддержки бизнеса, а также формировать резерв на будущее», - подчеркнул Александр Беглов.
Источник: Администрация Петербурга
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