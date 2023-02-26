В России могут расширить условия программы цифровизации МСП

Российские компании, приобретающие отечественные ИТ-решения и продукты, смогут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Начиная с этого года, российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные ИТ-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта», – заявил президент. Сенаторы поддержали это решение президента. Также на заседании верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации отметили важность масштабирования программы цифровизации малого и среднего бизнеса Российского фонда развития информационных технологий, в том числе на новые регионы. Ранее программа уже доказала свою эффективность и востребованность: например, в 2022 году фонд предоставил возможность более 200 000 предпринимателям приобрести свыше 680 000 лицензий на российское ПО с пятидесятипроцентной скидкой на общую сумму возмещения в 2 млрд рублей.

Предложение продолжить и масштабировать программы субсидирования ИТ-компаний сектора МСП и льготного приобретения отечественного облачного ПО для всех аккредитованных субъектов малого и среднего предпринимательства Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) направил в комитет Совета Федерации РФ по экономической политике.

Сегодня в России согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, действует около 6 млн компаний, которые нуждаются в помощи в вопросах цифровизации. Поддержка МСП в этой сфере проводилась Минцифры России еще в 2021 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». По мнению ИТ-сообщества и руководителей компаний сектора, возобновление программы вместе с повышением компенсации с 50% до 80% позволит обеспечить рост и развитие большого числа компаний. На реализацию этого предложения потребуется ежегодно выделять из резервного фонда Правительства РФ дополнительно 2,2 млрд рублей.

По итогам рассмотрения всего пакета документации, представленного РФРИТ, сенаторы пришли к выводу, что в сложившихся условиях, тем более с учетом потребностей новых субъектов РФ, программа становится стратегически важной для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, и необходимо расширять меры поддержки МСП.

Сенаторы так же выпустили постановление с рекомендациями правительству по итогам выступления главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова в Совете Федерации. Так, ВЭБ.РФ следует обратиться в правительство с предложением рассмотреть вопрос о расширении использования субъектами МСП российского программного обеспечения за счет выделения РФРИТ в 2023-м и последующих годах из резервного фонда правительства 2,2 млрд рублей ежегодно, предусмотрев при этом возможный объем возмещения затрат до 80% от стоимости такого ПО. В том числе предусматривается использование отечественного ПО небольшими компаниями в новых регионах, — это поможет интегрировать эти регионы в экономическую систему РФ и ускорить их социально-экономическое развитие.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин поддержал идею продолжения и развития программы поддержки МСП. Согласно анализу, проведенному экспертами фонда, рассказал депутат, программа поддержки позволит малому и среднему бизнесу экономить до 3 млн рублей ежегодно, направляя эту экономию на дальнейшее развитие и используя передовые ИТ-разработки российских специалистов. Антон Немкин также отметил, что сегодня крайне актуален и вопрос создания Единого реестра получателей государственной поддержки. Например, в 2022 году государство запустило беспрецедентное количество мер, направленных на помощь российской ИТ-индустрии, и создание такого реестра позволит проводить мониторинг и анализ их применения, чтобы вовремя выявлять потребность в предоставлении новых льгот и повышать эффективность и системность их предоставления.

«Использование российского программного обеспечения субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе на территориях новых субъектов РФ, действительно поможет регионам максимально быстро провести интеграцию в нормативно-правовое поле и экономическую систему России. Участие РФРИТ и ВЭБ.РФ создаст регионам максимально комфортные условия для решения этой задачи, необходимый опыт и база для этого у них есть», - подчеркнул Антон Немкин.

Генеральный директор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников заявил, что ИТ-отрасль в стране стала одной из самых активно развивающихся и подчеркнул, что такой стремительный рост в 2022 году произошел благодаря слаженным действиям власти и бизнеса.

«Сейчас все обстоятельства сложились исключительно удачно для отрасли: цифровой тренд сохраняет свою восходящую траекторию, при этом сам ИТ-бизнес обладает способностью быстро приспосабливаться к любым переменам на рынке. Если у государства есть приоритеты и желание этими приоритетами заниматься на деле, то бизнес и отраслевые рынки почтут за счастье получить дополнительную поддержку. Но надо всегда смотреть на детали этой поддержки. Как это работает и работает ли это для стартапов и для малого бизнеса, так называемых генераторов идей. Нужен алгоритм в подходе к формированию мер поддержки, чтобы корректно определять, у кого есть потенциал в команде, у кого - в технологиях, кто обладает экспортным потенциалом, кому нужна помощь в выходе на рынок госкомпаний со своим уникальным продуктом и многое другое. В противном случае мы не сможем достичь технологического суверенитета и поможем только тем, кто уже и сейчас уверенно стоит на ногах», - сказал Алексей Кожевников.

Генеральный директор фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь сообщил, что ИТ-сообщество Пермского края приступило к подготовке системы интерактивного взаимодействия, в рамках которой будет реализован полный цикл высокотехнологичных работ и услуг. Это позволит разрабатывать и интегрировать необходимое ПО или оборудование в кратчайшее время, уверен гендиректор фонда.

«В апреле 2023 года мы откроем Совет ИТ-сообщества Пермского края, в который войдут руководители и ведущие специалисты всех направлений ИТ-отрасли – от разработчиков ПО до системных интеграторов, отвечающих за отладку всего процесса и обучение сотрудников компаний-заказчиков. Такая потребность рынка в создании единой сети – еще одно подтверждение необходимости продолжения государственной поддержки импортозамещения. Ведь от возможности оперативно переходить на российское ПО зависит не только развитие ИТ-отрасли, но также и создание стартапов и развитие уже действующих компаний сектора МСП, а также, как следствие, рост показателей ВВП экономики страны», - подчеркнул Алексей Ландарь.