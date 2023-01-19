Цифровизация заведений общепита в России идет успешно, несмотря на санкции — CEO компании Quick Resto Александр Строкань

Эксперт в области цифровизации заведений общественного питания и CEO Quick Resto Александр Строкань рассказал о том, как проходит автоматизация бизнеса в России в условиях санкций. По его словам, практически все компании, которые ранее пользовались западным ПО, успешно перешли на российские аналоги и продолжают работу в штатном режиме.

Эксперт отметил, что в целом уровень цифровизации бизнеса в России находится на достаточно высоком уровне, в первую очередь благодаря широкой функциональности и надежности отечественных программных продуктов. Они дают возможность автоматически составлять техкарты, рассчитывать стоимость и прибыльность блюд, анализировать бизнес-процессы, управлять командой и взаимодействовать с клиентами. Немалую роль в успешном выживании предприятий малого и среднего бизнеса сыграло и государство, своевременно запустившее специальные программы субсидирования покупки ПО.

Quick Resto — особенности российской системы автоматизации ресторанов

Quick Resto — специализированная система автоматизации, которая создавалась профессионалами в сфере ресторанного бизнеса. Эксперты знают, в чем нуждается каждое заведение для эффективной работы, поэтому предусмотрели необходимые инструменты и возможности, которые пригодятся любому ресторану, бару, кафе или другой компании.

Среди главных особенностей решения можно выделить:

Широкий функционал. Система включает в себя инструменты для аналитики бизнес-процессов и прогнозирования, контроля персонала, взаимодействия с кухней, складского учета и многое другое. Простота. Для использования программных продуктов подходит любое заведение, которым пользуются в барах и ресторанах: ноутбуки, компьютеры, планшеты и т.д. ПО отличается интуитивно понятным интерфейсом, поэтому каждый сотрудник без труда разберется с особенностями эксплуатации после 15 минут инструктажа. Комплексный подход. В одной системе собрано огромное количество функций и инструментов, которые позволяют качественно влиять на жизнедеятельность всего бизнеса.

Факты о Quick Resto

Компания более 8 лет работает на рынке и снискала себе репутацию надежного поставщика программных продуктов для ресторанного бизнеса.

Решение от Quick Resto:

используется в более чем 10 000 заведений;

выбирают владельцы баров и ресторанов из разных стран;

ежемесячно обеспечивает выдачу более 4 миллионов чеков.

Quick Resto создает эффективные продукты для цифровизации ресторана или любого другого заведения общепита.