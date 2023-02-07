Ленобласть увековечивает память о героической защите острова Сухо

Комиссия по рассмотрению предложений об установлении праздничных дней и памятных дат Ленинградской области рекомендовала включить в региональный календарь День разгрома немецкой военной (озерной) десантной флотилии в сражении за остров Сухо в Ладожском озере в 1942 году – 22 октября.

Сражение за остров Сухо произошло 22 октября 1942 года в Ладожском озере на водной трассе «Дороги жизни», которая имела стратегическое значение в обеспечении продовольствием, боеприпасами и живой силой блокадного Ленинграда и группировки Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота и отдельной Приморской группировки, защищавшей Ораниенбаумский плацдарм.

«Вне всяких сомнений, это героическое событие должно быть включено в календарь памятных дат Ленинградской области. Результаты архивных исследований последних лет, касающихся этого события, будут также использоваться в просветительской работе среди школьников Ленинградской области и гостей региона, приезжающих в Новую Ладогу, где в Годы Великой Отечественной войны находился штаб Ладожской военной флотилии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Справка

С января 1942 года в Ленинграде массово проходила эвакуация населения. Гитлер хорошо понимал: чем меньше в городе будет жителей, тем легче обеспечить их продовольствием. В связи с этим Германия была заинтересована в том, чтобы сорвать эвакуацию. Для этого летом 1942 года немецкое командование создало на Ладожском озере специальную озерную флотилию, для базирования которой финские военные власти предоставили порты Ландепохья и Сортанлахти. В число ее задач также входило уничтожение Ладожской военной флотилии, портов ее базирования и стратегических наземных объектов, и в частности, маяка и артиллерийской батареи на острове Сухо. 22 октября 1942 года части Красной Армии сразились с немецким десантом на самом острове Сухо, а корабли Ладожской военной флотилии ступили в бой с немецкой военной озерной десантной флотилией вблизи него. В это же время шли воздушные бои советские авиации с группировкой немецких самолетов, сопровождавших десантную флотилию.