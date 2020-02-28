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Питерец.ру » Культура » Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда

Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Активисты ОНФ инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда для сохранения памяти о подвиге народа в войну

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге инициировали передачу в Музей обороны и блокады Ленинграда сразу двух документальных фильмов о блокаде города. Речь о таких картинах как «Ладога» 1943 г. и «Великая победа под Ленинградом» 1944 г.

Кадры фильма «Ладога» долгое время были засекречены. Единственная их копия хранилась в Красногорском архиве кинофотодокументов. Общественники отметили, что в фильме есть постановочные кадры. Но есть и уникальные, которые были сняты 22 октября 1942 года. В тот день прошел легендарный бой за остров Сухо. В картине «Великая победа под Ленинградом» показано строительство железной дороги на Ладожском озере. Оно осложнялось тогда аномально теплой для зимы погодой и неизученностью глубины и течений озера.

«Очень важно, чтобы знания и память о подвиге народа сохранялись, ведь они позволят нам сохранить мирное небо над головой!» – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в г. Санкт-Петербург Антон Соловьев, который в рамках отработки обращений, поступивших на «прямую линию» с Владимиром Путиным, инициировал и подготовил передачу этих двух фильмов в музей.
«Тема блокады Ленинграда для меня очень близка, потому что история всей моей семьи тесно связана с ней. Дед с первых дней войны подался в добровольцы, дослужился до подполковника, бабушка служила в пожарной дружине, гасила зажигательные бомбы. Отец все блокадные дни провел в городе, о войне вспоминать и рассказывать не любил. Наверное, поэтому для меня до сих пор важно узнавать как можно больше информации о тех днях, что пережил он, в том числе, просматривая фильмы о военном времени. Очень здорово, что сразу две документальные картины были переданы членом регионального штаба ОНФ Антоном Соловьевым, нашим коллегой-единоборцем, в Музей блокады. Теперь каждый из гостей мемориала сможет увидеть воочию те кадры, что долгое время были скрыты от глаз, засекречены. Надо заметить, фильмы действительно уникальны. Рад, что мы в силах сохранять и приумножать память о подвиге народа», – прокомментировал событие заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

После передачи кинокартин Музею блокады они будут храниться в его фонде.

Посетители смогут увидеть их на экспозициях, будут идти трансляции.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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