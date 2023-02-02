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Питерец.ру » Общество » В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"

В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Из антиковидных вакцин в Петербурге остался доступен только "Спутник V"

В Петербурге закончились все антиковидные вакцины, кроме "Спутника V", запас составляет свыше 300 тысяч доз, передаёт "МК в Питере", ссылаясь на соответствующее заявление комитета по здравоохранению.

"Спутник V" доступен как для уколов, так и интраназально. 

"Других вакцин в городе нет", — известили в комздраве.

Согласно последним данным ведомства, на прошлой неделе ревакцинацию от коронавируса прошли порядка 2,2 тысяч жителей Петербурга. Практически все горожане на сегодняшний день уже завершили хотя бы один прививочный курс.

За последние 24 часа в Северной столицы зарегистрировали 813 новых случаев COVID-19.

Источник: ЗАКС.ру
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