Смоляк призвал Смольный разыскать работающих дворников вместо проведения фейковых конкурсов

На фоне неудачной снегоуборочной кампании текущей зимой чиновники Петербурга анонсировали конкурс на лучшего дворника. Ситуацию прокомментировал журналист и блогер Павел Смоляк. Он заявил, что сейчас самое время разыскивать дворников, чтобы горожане смогли увидеть хоть одного работника ручного труда «в деле».

В Петербурге Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области при содействии Жилищного комитета Смольного проводит конкурс среди работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и убирающих внутриквартальные городские территории. Главными призами являются два автомобиля.

По мнению Павла Смоляка, «в Смольном что ни день, то конкурс», раз Жилищный комитет, который провалил снегоуборку в этом году, вдруг решил объявить конкурс среди дворников. Блогер считает, что сейчас самое время проводить розыск сотрудников коммунальных служб при так и нерешенной проблеме неубранного от снега и наледи в Петербурге.

«Хотелось бы выйти на улицу и увидеть хотя бы одного мужчину или женщину с лопатой. Но конкурсы, даже фейковые, безусловно, полезны, тем более голосовать предлагается жителям. Мы-то выберем!», – пишет журналист.

С 1 января 2023 года в городе на Неве началась «снежная реформа», согласно которой снегоуборкой в Петербурге будут заниматься городские структуры. Однако многие горожане не верят в успех реформы, отмечая, что даже незначительные снегопады усугубили «снежный коллапс» в городе.