В Петербурге подвели итоги конкурса «Добрых рук мастерство»

В Жилищном комитете подвели итоги конкурса декоративно-прикладного и современного искусства «Добрых рук мастерство» среди сотрудников системы жизнеобеспечения. Конкурс традиционно проводится в конце года и дает возможность работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций проявить свои творческие способности и представить работы зрителям. Нынешний конкурс состоялся после двухлетнего перерыва, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

В жюри вошли руководители Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, члены президиума отраслевого профсоюза, а также художники и работники культуры.

Прежде чем выставить свои работы на суд зрителей и профессионального жюри, участники прошли отборочные туры, которые проводились на каждом предприятии. Сотрудники отрасли представили яркие пейзажи, портретные работы, украшения и сувениры ручной работы. Лучшие картины и поделки стали экспонатами итоговой выставки. Всего на конкурсе было представлено более 100 работ.

«Рад, что у работников системы жизнеобеспечения города, сотрудников сферы ЖКХ, есть возможность поучаствовать в творческом соревновании, представить свои работы зрителям. Всего в десяти номинациях победителями и призерами стали 37 человек. Церемонию награждения лауреатов конкурса проведем в марте 2023 года в рамках профессионального праздника – Дня работников ЖКХ», - сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий.

В номинации «Кружевоплетение» победила Наталья Кондратьева из ГКУ ЖА Московского района, в номинации «Выжигание» призовое место заняла Олеся Стацун из СПб ГБУ «ГосЖилФонд». Специального приза жюри удостоилась Ирина Юдина, работающая в ООО ЖКС №1 «Адмиралтейского района.

Жюри конкурса также отметили активное участие в мероприятии работников предприятий сферы ЖКХ Центрального, Московского, Калининского, Выборгского и Невского районов города.