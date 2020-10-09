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Питерец.ру » Общество » Ольгино может быть признано заповедником

Ольгино может быть признано заповедником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Участок в Ольгино, куда планируют перевезти асфальтобетонный завод («АБЗ-1»), может быть подвергнут экологическому обследованию.

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова внесла в городской парламент законопроект, в котором предлагается включить участок земли в Ольгино между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ в список территорий, в отношении которых будет проведено комплексное экологическое обследование (http://spb.spravedlivo.ru/0182428.html). Сейчас Смольный планирует перенести туда асфальтобетонное предприятие «АБЗ-1». Однако после проведения обследования могут появиться основания для отказа в переносе завода.

Надежда Тихонова предлагает изменить городской закон «О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования», дополнив список «территорией в Приморском районе Санкт-Петербурга (участок Конной Лахты), расположенной к западу от Суздальского шоссе между железной дорогой Сестрорецкого направления на юге, границей Приморского района на западе, границей территории Северо-западной ТЭЦ, границей земельного участка 78:34:0004601:11 и границей садоводства на севере, включая з/у 78:34:0004601:1448, исключая территорию Северной станции аэрации». По результатам экологического обследования может быть принято решение о создании «особо охраняемой природной территории» (ООПТ), где запрещено любое строительство. Более того, - выявленная природная ценность земли может стать основанием для запрета на застройку даже без создания ООПТ.

Сейчас участок в Конной Лахте – это единственное, по мнению правительства Санкт-Петербурга, место на территории города, подходящее для перебазирования производственных мощностей АО «АБЗ-1» из промзоны «Коломяги». Переноса предприятия давно добиваются жители Коломяг, обеспокоенные экологической обстановкой в микрорайоне. Однако петербуржцы, живущие в Конной Лахте, также выступили против размещения завода по соседству – вблизи их домов экологическая обстановка и без того неблагополучна: там уже расположены Северо-Западня ТЭЦ и Северная станция аэрации, наносящие вред окружающей среде.

Кроме того, указанная территория граничит с дачными массивами, промышленными территориями, а также (с юго-запада, востока и северо-востока) – с региональными ООПТ: государственными природными заказниками «Юнтоловский» и «Северное побережье Невской губы», а также памятником природы регионального значения «Петровский пруд».

В пояснительной записке к документу Надежда Тихонова подчеркивает, что Центр экспертиз ЭКОМ по заказу и на средства жителей соседних садоводств уже провел независимое экологического обследования указанной территории. «Все ландшафты и растительные сообщества исследованной территории имеют природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность», – говорится в тексте заключения. На участке обнаружили 2 вида растений из Красной книги и 4 вида редких охраняемых растений. Также исследователи заключили, что «с высокой степенью вероятности орнитофауна обследованной территории включает 52 вида редких птиц, внесенных в различные охранные списки, при этом для 25 из них данная территория играет важное значение как место гнездования или продолжительных миграционных остановок». Вместе с тем эксперты отметили необходимость дополнительного обследования территории с привлечением миколога, бриолога, лихенолога и других специалистов.

Включение территории в Ольгино в перечень участков для проведения комплексного экологического обследования позволит «тщательно и компетентно изучить уникальную экосистему лесного массива» и сделать выводы о целесообразности застройки, - считает Надежда Тихонова.

Сейчас депутат ожидает заключения юридической службы ЗакС на законопроект, после чего он будет внесен на рассмотрение парламента.

Источник: Справедливая Россия
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