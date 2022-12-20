Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба

В понедельник, 19 декабря, прошло заседание рабочей группы по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти. Приглашенные эксперты рассказали членам штаба о конструктивных особенностях панельных хрущевок и возможностях их реконструкции. Начальник управления капитального ремонта Жилищного комитета Дмитрий Кузнецов сообщил, что в Санкт-Петербурге хрущевки преимущественно представлены в шести районах, средний износ зданий составляет 33,8%.
– Проектами не предусмотрены в таких зданиях системы противопожарной защиты, а также общедомовые приборы учета энергоресурсов. Используются алюминиевые провода для электросетей, сечение которых не рассчитано на современные нагрузки, – рассказал эксперт, отметив также недостатки герметизации швов между панелями, тепловой защиты зданий. По его словам, обслуживание таких домов более сложное и затратное, чем современных.
Руководитель рабочей группы, депутат Валерий Гарнец подчеркнул, что при имеющихся недостатках панельных домов, локации, где они расположены, отличаются хорошим благоустройством, и это тоже важный критерий. Тезис поддержал кандидат технических наук Сергей Зимин. Он заявил, что серий панельных домов достаточно много и оценивать их состояние и перспективы эксплуатации необходимо, зная особенности каждого проекта.
Эксперты также ответили на вопросы членов штаба. Валерий Гарнец, резюмируя обсуждение, подчеркнул, что практика участия в заседаниях приглашенных специалистов будет продолжена.
Следующее заседание планируется провести в январе. На нем специалисты профильных органов власти представят ответы на ряд вопросов, озвученных на встрече и требующих сбора дополнительной информации.