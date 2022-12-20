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Питерец.ру » Общество » Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба

Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба

В понедельник, 19 декабря, прошло заседание рабочей группы по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти. Приглашенные эксперты рассказали членам штаба о конструктивных особенностях панельных хрущевок и возможностях их реконструкции. Начальник управления капитального ремонта Жилищного комитета Дмитрий Кузнецов сообщил, что в Санкт-Петербурге хрущевки преимущественно представлены в шести районах, средний износ зданий составляет 33,8%.

– Проектами не предусмотрены в таких зданиях системы противопожарной защиты, а также общедомовые приборы учета энергоресурсов. Используются алюминиевые провода для электросетей, сечение которых не рассчитано на современные нагрузки, – рассказал эксперт, отметив также недостатки герметизации швов между панелями, тепловой защиты зданий. По его словам, обслуживание таких домов более сложное и затратное, чем современных.  

Руководитель рабочей группы, депутат Валерий Гарнец подчеркнул, что при имеющихся недостатках панельных домов, локации, где они расположены, отличаются хорошим благоустройством, и это тоже важный критерий. Тезис поддержал кандидат технических наук Сергей Зимин. Он заявил, что серий панельных домов достаточно много и оценивать их состояние и перспективы эксплуатации необходимо, зная особенности каждого проекта.

– Есть хрущевки, в которых относительно высокие потолки, большие кухни, холлы, толстые стены, крепкие несущие конструкции. В отдельных домах делают перепланировки малогабаритных квартир и получается вполне современное жилье. Панельное домостроение – не советское ноу-хау. В западных странах их также много, есть хорошие примеры реконструкции хрущевок. Делается акцент на сохранении небольшой этажности и повышении комфортности квартир, – сказал Сергей Зимин, отметив, что при разработке планов КРТ стоит обратить внимание на жилой фонд периода, предшествующего панельному домостроению. 

Эксперты также ответили на вопросы членов штаба. Валерий Гарнец, резюмируя обсуждение, подчеркнул, что практика участия в заседаниях приглашенных специалистов будет продолжена.

– Действие закона приостановлено, идет сбор предложений жителей, мнений экспертов для разработки поправок. Они будут учитывать особенности домов, желания граждан. Если жители посчитают, что КРТ им не нужно, никто их заставлять участвовать в программе не будет, – сказал руководитель группы. 

Следующее заседание планируется провести в январе. На нем специалисты профильных органов власти представят ответы на ряд вопросов, озвученных на встрече и требующих сбора дополнительной информации.

Источник: ЗАКС
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