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Питерец.ру » Общество » Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»

Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
palatalo.ru
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Дмитрий Пуляевский принял участие в рабочей встрече по развитию туризма с представителями властей, бизнеса и некоммерческих организаций Новгородской области. Мероприятие проводилось в Любытинском районе новгородчины, и его основной целью стал прямой диалог по вопросу формирования инвестиционной привлекательности сельских территорий, аграрного сектора, природных достопримечательностей. Ленинградская область была приглашена на встречу в качестве региона, где многое уже сделано в этом направлении, есть государственные программы поддержки, которые дают результаты.

Выступления предпринимателей, которые развивают туризм в Любытинском районе, подтвердили их огромную готовность широко предоставлять услуги, быть конкурентными, принимать максимум гостей и оставлять о себе наилучшие впечатления. Однако для этого важно применять практики поддержки инициатив на законодательном уровне.

По поручению председателя Общественной палаты Юрия Трусова на форуме прозвучали выступления от Ленинградской области. Их ожидали все участники, потому что в Новгородской области сформирована хорошая основа для туризма, есть те, кто готов развивать эту сферу, и сейчас требуется усиленная помощь властей, принятие административных мер содействия инициативным предпринимателям.

Так, в пример была поставлена государственная программа Ленинградской области о комплексном развитии сельских территорий, реализуемая при кураторстве губернатора 47 региона Александра Дрозденко. В её рамках небольшие семейные фермы, сельхозпредприятия развиваются не только как товаропроизводители, но и как туристические центры, куда организуются экскурсии, где дети познают специфику сельского труда, учатся ценить и понимать его. Это поддерживается государством, становится основой совместной работы и индивидуальных предпринимателей, и областных властей.

- В Ленинградской области губернатор держит на личном контроле вопросы восстановления объектов архитектуры, усадебных комплексов, создание инфраструктуры, в том числе для возможности туристами посещать дальние районы. Там появляются «центры притяжения», в регионе возрождены Александро-Свирский, Тихвинский, Введено-Оятский, Череменецкий, другие монастыри, вокруг которых тоже растет туристический кластер. В Ленинградской области природные красоты, исторические центры обрели статус объектов особой поддержки, - рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Дмитрий Пуляевский.

Как было подчеркнуто, основа для развития сельского туризма, природные особенности, культура у новгородской и ленинградской глубинки во многом схожие. Взаимное решение вопросов, определение совместных путей движения вперед – необходимы. Общественная палата Ленинградской области в этом направлении является полным союзником для коллег из других субъектов Российской Федерации.

Источник: Общественная палата ЛО
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