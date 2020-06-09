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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти выбрала победителей программы «Земский учитель»

В Ленобласти выбрала победителей программы «Земский учитель»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область выбрала победителей программы «Земский учитель».

Ленинградская область выбрала победителей программы «Земский учитель». Из 12 претендентов на вакантную должность учителя начальных классов в Алеховщинской СОШ Лодейнопольского района победителем стала педагог из Калининградской области Татьяна Учаева.

Учитель английского языка из Ленинградской области Вера Черняк выбрана на позицию «учитель иностранного языка» в Вознесенской СОШ № 7 Подпорожского района.

На должность учителя русского языка и литературы в Приветненскую СОШ Выборгского района из 9 претендентов определён педагог из Самарской области Галина Семенова.

Помимо 1 миллиона рублей, все победители получат служебное жилье.

Справка

Проект «Земский учитель» направлен на улучшение кадровой ситуации в сельских школах путем предоставления педагогам единовременной компенсационной выплаты в один миллион рублей. Данная мера государственной поддержки будет оказана учителям, которые отправятся на работу в населенные пункты в сельской местности, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек за 200 километров от своего места проживания.

Заседание комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты в рамках программы «Земский учитель, в Ленинградской области состоялось 8 июня.

Источник: Администрация Ленобласти
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