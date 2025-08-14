ента новостей

Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием

Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием и одобрил концепцию его развития

Сегодня знаменательная дата для Санкт-Петербурга – Ленинградский зоопарк отмечает свой 160-летний юбилей. Это событие не прошло незамеченным: губернатор Александр Беглов лично посетил зоопарк, чтобы поздравить его трудовой коллектив и отметить значимость этого места для города и его жителей. Визит губернатора не был простым формальным мероприятием. Он стал символичным актом уважения к истории зоопарка, к людям, которые посвятили ему свою жизнь, и к его будущему развитию.

Вместе с Александром Бегловым по просторным вольерам и экспозиционным залам прогулялись дети – участники специальной военной операции, воспитанники многодетных семей, а также дети, находящиеся под опекой или попечительством. Это подчеркивает социальную значимость зоопарка, его роль в воспитании и развитии подрастающего поколения, предоставляя возможность прикоснуться к миру дикой природы, почувствовать себя ближе к природе, независимо от социального статуса.

В ходе визита губернатору была представлена амбициозная концепция развития Ленинградского зоопарка. В центре внимания – сохранение исторического облика и неповторимого ленинградского стиля, который является неотъемлемой частью души города. Концепция предусматривает создание современных, комфортных и безопасных условий для посетителей всех возрастов, превращая зоопарк в место познавательного и увлекательного семейного отдыха. Особый акцент делается на создании новых образовательных и экспозиционных зон, которые позволят расширить возможности для обучения и изучения животного мира.

Губернатор Беглов высоко оценил представленную концепцию, выразив свою полную поддержку. Более того, он принял решение о создании попечительского совета Ленинградского зоопарка, возглавить который он возьмёт на себя лично. Это демонстрирует серьезное отношение властей к развитию зоопарка и его сохранению как важного культурного и исторического наследия города.

В своем выступлении Александр Беглов подчеркнул глубокую связь зоопарка с историей Санкт-Петербурга, напомнив о его героическом прошлом. Зоопарк не остался в стороне от тяжелых испытаний Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Многие животные были эвакуированы в Казань, чтобы спасти их от голода и бомбежек, однако часть осталась в осажденном городе, под заботой храбрых сотрудников зоопарка. Они, рискуя собственными жизнями, сражались за выживание животных, искали для них скудный корм, добывали воду из Невы. Даже в таких экстремальных условиях зоопарк продолжал работать, принимая посетителей, стараясь поддерживать дух ленинградцев. Трагическая судьба любимицы ленинградцев – слонихи Бетти, погибшей от авиабомбы, стала символом тяжелых времён блокады. История бегемотихи Красавицы, которой вместо сена и овощей приходилось есть опилки, также ярко иллюстрирует те невероятные усилия, которые прилагались для спасения животных. Красавица прожила долгую жизнь, умерла в 44 года, став самым крупным бегемотом в европейских зоопарках.

Сейчас эта страница истории отражена в экспозиции «Зоосад в годы блокады», и Александр Беглов поручил сделать её постоянной. Это важно не только для памяти, но и для воспитания патриотизма и уважения к истории.

Ленинградский зоопарк – один из самых северных зоопарков в мире, и его символом стал белый медведь. Знаменитая пара белых медведей Услада и Меншиков оставила большое потомство, которое радует посетителей многих зоопарков по всему миру. Вольер с белыми медведями, расположенный у самого входа, всегда привлекает внимание посетителей, в том числе и детей, которые приняли участие в экскурсии с губернатором.

В завершение визита Александр Беглов вручил руководству зоопарка сертификат на ремонт павильона для крупных хищников, подтверждая своё намерение поддерживать зоопарк на высоком уровне. Юбилей Ленинградского зоопарка – это не просто торжественная дата, это повод отметить долгое и славное прошлое и с оптимизмом взглянуть в будущее, наполненное новыми проектами и успехами.

