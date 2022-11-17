Проект "Билет в будущее" в ближайшее время охватит всех школьников 6-11 классов

В рамках национального проекта «Образование» в настоящее время реализуется масштабная программа ранней профориентации для школьников «Билет в будущее». Ее материалы легли в основу профминимума, который начнут внедрять в российских школах в ближайшее время.

На вопросы о проекте ответил его руководитель, член общественной палаты РФ Иван Владимирович Есин.

Как работает проект «Билет в будущее»?

Иван Есин: Проект состоит из нескольких шагов, которые позволяют школьнику понять, к чему он склонен, к какой специализации. Сначала проходит этап профориентационных уроков, которые создаются с помощью цифровой новинки этого года - «Конструктора будущего» для педагогов. Затем на нашей платформе bvbinfo.ru проводится онлайн-диагностика, созданная учеными и адаптированная под различные возрастные группы. Далее на основании склонностей и талантов, которые выявляются в ходе тестирования, школьнику рекомендуют сферы деятельности, где он может себя попробовать. И наконец, следует практический этап: профессиональные пробы, промышленные экскурсии. А затем – повторное уточняющее тестирование.

Как отбирали профессии, с которыми познакомятся школьники?

Иван Есин: Мы фактически не отбирали, задались целью осветить все. «Билет в будущее» охватывает 90 процентов российского рынка труда, около 400 профессий. Профпробы по ним проводятся в колледжах, ВУЗах, на предприятиях, где ребят встречают в современных, оснащенных новых оборудованием мастерских. Популярностью пользуются пробы по направлению строительства, конструкторского и инженерного дела, робототехники, развития беспилотного транспорта. Большое внимание также уделяется гуманитарным специальностям, поскольку профессии врача и педагога вряд ли когда-то заменят машины. Всего в рамках проекта проводится более 8000 профпроб во всех субъектах РФ и на территории Байконура. Подключились и новые регионы РФ, в этом году они получили от нас методические материалы, а с 2023 мы готовимся принять их в полном объеме.

Какие показатели у проекта «Билет в будущее» в этом году? Чего уже удалось достичь?

Иван Есин: В этом году проект показал стремительное развитие. 1,3 миллиона школьников зарегистрировались на платформе bvbinfo.ru и получили индивидуальные профориентационные рекомендации. Это достойный результат, превышающий показатели прошлого года в 2 раза, но недостаточный для всего проекта, так как сегодня в России около 6-7 миллионов детей учатся в 6-11 классах. Нам необходимо всех охватить этой работой к 2024 году. Кроме этого, в три раза выросло количество педагогов-навигаторов, ими стали уже 17000 учителей по всей стране.

Какие возможности есть на платформе bvbinfo.ru?

Иван Есин: Мы развиваем цифровую платформу проекта, ее интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным. Для этого работаем с различными фокус-группами. Например, с педагогами сделали «Конструктор будущего», который, как отметили участники крупного всероссийского форума, оказался очень полезен и предметникам, и классным руководителям.

Также появился кабинет у партнеров, которые проводят профпробы. В нем можно добавлять расписание проб и получать оценки от школьников. В конце года мы представим новый сервис аналитики профориентационной работы регионов по проекту «Билет в будущее». Он впервые в России поможет оценить, какие профессии наиболее востребованы у нового поколения, к чему ребята склонны и как проходил их путь от знакомства с профориентацией к выбору профессионального пути. Такие данные можно будет использовать при планировании профориентационной деятельности по всей стране.

Под эгидой проекта проводятся «Фестивали профессий», расскажите подробнее о них

Иван Есин: В 2021 году проект «Билет в будущее» закрывался большим фестивалем для школьников 6-11 классов в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 30 тысяч учащихся Северо-Запада. Одна из задач спецпроекта – дать школьникам возможность попробовать разные специальности и понять, что им больше подходит, поэтому фестиваль явился очень эффективным инструментом для организаторов, и интересным для ребят. Уже в этом году мы масштабировали идею и запустили подобные мероприятия по всей стране - в Москве, Кемерове, Ростове-на-Дону, Якутске, Твери, запланировали в Калининграде на базе региональных центров опережающей профессиональной подготовки и исторических парков «Россия – Моя история».

Во всех городах к проекту присоединяются крупные российские компании. Например, на столичном фестивале одно из центральных мест заняла часть настоящего поезда, представленная РЖД. Впечатления от такого знакомства с профессией остаются надолго, это вдохновляет ребят на глубокое изучение выбранной специальности. Уверен, школьники ставят РЖД «пятерки» на платформе bvbinfo.ru.

По предварительным данным, спецпроект «Фестиваль профессий» в этом году посетят около 50 тысяч человек.

Расскажите о сериале «Билет в будущее». Сколько человек его посмотрели, в каких регионах прошли премьеры?

Иван Есин: Идея подобного проекта обсуждалась еще два года назад. Мы задались вопросом, как рассказать детям о специальностях так, чтобы вдохновить их сделать выбор. Непростая задача. Мы нашли уникальных людей - символов своих профессий, сняли 8 серий про их часто нелегкий, но очень интересный путь к успеху, и результат оправдал ожидания. Более миллиона просмотров за стартовую неделю проката и 40 премьер по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. Первый профориентационый сериал пришелся по вкусу и детям, и педагогам, и родителям - с их помощью он активно распространяется в сети.

Как изменилась выставка «Билет в будущее» в исторических парках «Россия – Моя история»?

Иван Есин: Мультимедийная квест-выставка с уникальной игровой механикой обновилась в этом году. Мы добавили аграрную среду и новые профессии, обновили дизайн, сделали акценты на профориентационные особенности регионов, а главное, добавили 6 интерактивных зон, где дети смогут сменить умственную на физическую активности. В залах появились велотренажеры, сухой бассейн с пластиковыми шарами или плазменные шары, позволяющие управлять мультимедийным контентом. Играя, ребята запоминают лучше, это давно известный факт.

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 85 регионах страны и г. Байконур по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 650 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 г. успешно применили полученные рекомендации при поступлении.