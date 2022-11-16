Парламент Петербурга поддержал инициативу единороссов об усилении мер по безопасности школ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело инициативу депутатов фракции «Единой России», которая направлена на усиление мер по безопасности школ, детсадов и других социальных объектов. Соответствующий проект обращения будет направлен в ближайшее время главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Авторами изменений выступили Алексей Далматов, Владимир Носов, Денис Четырбок и Константин Чебыкин. Ко второму чтению парламентарии внесли ряд значимых изменений.

«Предварительно встречались с родителями, депутаты ездили в школы, смотрели существующие системы безопасности. Мы дополнительно общались с представителями Росгвардии. В результате сформировали пакет изменений. Среди них необходимость создания постов охраны за пределами здания, установка на входе в такие образовательные организации системы распознавания лиц. Также это обучение детей, педагогов и персонала тому, как реагировать в случае нападения на объект. И, конечно, усиление работы по выявлению потенциальных угроз», — рассказал Алексей Далматов.

Парламентарий добавил, что в этом вопросе государством уже проделана большая работа, есть нормативная документация, но в большинстве своем она носит рекомендательный характер.

«Мы предлагаем внести изменения в существующее законодательство таким образом, чтобы установить обязательные требования, касающиеся мер безопасности объектов Министерства просвещения и других соцобъектов. Это превентивные меры, которые позволили бы предотвратить негативные ситуации», — отметил Алексей Далматов.

Напомним, в проекте обращения единороссы выступили за разработку обязательных квалификационных требований к сотрудникам охраны с учетом их предельного возраста, уровня физподготовки и владения навыками рукопашного боя или иных боевых искусств, средствами защиты, а также навыками анализа и выявления потенциальных угроз. Кроме того, авторы документа предложили ввести сертификацию деятельности охранных организаций специальной комиссией, в состав которой должен включаться представитель Росгвардии.