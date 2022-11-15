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Питерец.ру » Общество » «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» запускают интернет-проект «Справедливая Реновация»

«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» запускают интернет-проект «Справедливая Реновация»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Справедливая Россия
Надежда Тихонова и СПб РО «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» запускают интернет-проект «Справедливая Реновация»

На созданном Санкт-Петербургским региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» сайте www.srenovation.ru петербуржцы найдут подробный рассказ о том, что такое комплексное развитие территорий (КРТ), как действует закон о нем, какие изменения с ним происходят, и что он означает для горожан. Пользователям доступны консультации юриста, а также функция подачи персонального запроса в профильные органы власти от имени СПб РО «Справедливая Россия – Патриоты - За правду». Также на сайте опубликованы карта риска программ реновации, ответы на самые популярные вопросы, полезные статьи и правовые справки по этой теме.

Важнейшей задачей сайта является мониторинг отношения горожан к необходимости реновации и к порядку ее проведения. Для этого на литерной странице ресурса размещена опросная форма, где каждый желающий может изложить собственные обстоятельства и пожелания к предполагаемым законом о КРТ изменениям.

Курирует проект секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Надежда Тихонова:

- Мы создали общегородскую рабочую площадку для обсуждения законопроекта о комплексном развитии территорий, вступление в силу которого под давлением общественного мнения было отложено Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым до января 2024 года. Мы намерены поддерживать эту дискуссию, чтобы к моменту окончания приостановки о теме не забыли. Я считаю, что Петербургу нужен новый закон, который будет нацелен на улучшение жилищных условий граждан, а его формулировки будут учитывать по максимуму все пожелания петербуржцев.

Напомним, Закон Санкт-Петербурга «О комплексном развитии территорий», который предполагает переселение граждан из панельных хрущевок 1957–70-х годов постройки был принят депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга этим летом и вызвал массовые протесты горожан. По инициативе Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова действие закона было приостановлено до 1 января 2024 года.

Источник: Справедливая Россия – За правду
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