Пять человек стали кандидатами в депутаты по изибрательному округу в Ленобласти

Пять человек стали кандидатами в депутаты по изибрательному округу в Ленинградской области, интересы которого представлял выборгский Александр Петров.

Судя по данным системы "ГАС-Выборы", за место депутата по 16 округу города Выборг поборются пять человек. Трое из них — самовыдвиженцы. Один, директор местной школы, представляет "Единую Россию", еще один, домохозяин, партию "Справедливая Россия". Причём, несмотря на то, что, как известно, эсеры превратились в партию "Справедливая Россия – патриоты – за правду", указано именно предыдущее наименование.

Примечательны эти выборы тем, что депутатское кресло стало вакантным после убийства бизнесмена Александра Петрова, 24 октября 2021 года.

В другом округе, № 11, тоже выборы, поскольку предыдущий народный избранник Михаил Макаров стал депутатом ЗакСа. По этому избирательному округу баллотируются трое.