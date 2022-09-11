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Питерец.ру » Политика » "Справедливая Россия - За правду": первые жалобы на нарушения в ходе выборов

"Справедливая Россия - За правду": первые жалобы на нарушения в ходе выборов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СЗРП
«Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) на 12.00 единого дня голосования направило 11 жалоб на нарушения в ходе выборов

Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) на 12.00 единого дня голосования направило 11 жалоб на нарушения в ходе выборов в Центральную и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссии (ЦИК и СПБИК соответственно).

Большинство жалоб касается очевидно аномального количества заявок на надомное голосование. На 12.00, как минимум, в 15 УИКах петербуржцы демонстрируют массовое желание проголосовать на дому. Самые вопиющие случаи - на участках 114 и 116 в МО № 7 (Василеостровский район), где надомное голосование организовано в здании Военно-морской академии им.Кузнецова. Там «надомниками» подано 462 и 500 заявлений соответственно. При этом, в первом случае на голосование на дому также записались 29 военнослужащих, прикрепленных к этому участку. На обоих участках наблюдателей и члена ТИК с решающим голосом от СРЗП к работе не допускают под предлогом того, что участки расположены на территории режимного объекта. Наблюдатели от «Единой России» пропуски туда получили.

На участке 1268 в Зеленогорске 217 избирателей голосуют в местном психоневрологическом диспансере.

Ряд комиссий отказывается знакомить наблюдателей со списками надомного голосования. Например, в МО №15 в Выборгском районе члены УИК 208, которые обслуживают «надомников», скрываются от наблюдателей и не отвечают на телефонные звонки.

Петербургский штаб СРЗП также зафиксировал нарушения в части размещения в день голосования агитационных материалов кандидатов, представляющих партию «Единая Россия», в непосредственной близости от участков. Так, на участке 926 на Охте агитационный плакат в пользу одного из провластных кандидатов был вывешен прямо на фасаде здания школы, где проводится голосование. После замечания наблюдателей листовка была снята. Фото здесь: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAdYW1j-Y8kF7HA&cid=C2B3C4E46A1C307E&id=C2B3C4E46A1C307E%21516869&parId=C2B3C4E46A1C307E%21516837&o=OneUp

На УИКах Ржевки наблюдатели фиксируют, что на материалах избирательных комиссий, представляющих кандидатов, рядом с портретами единороссов размещены партийные логотипы. При этом кандидатов от прочих партий партийная символика не сопровождает. Фото здесь: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAdYW1j-Y8kF7HA&cid=C2B3C4E46A1C307E&id=C2B3C4E46A1C307E%21516827&parId=C2B3C4E46A1C307E%21516825&o=OneUp

Напомним, Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуло 38 кандидатов для участия в дополнительных выборах в муниципальные советы Санкт-Петербурга. Выборы проходят сегодня, в единый день голосования, в 20 муниципальных округах 17 муниципальных образований, расположенных в 10 районах Санкт-Петербурга

Источник: Справедливая Россия – За правду
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