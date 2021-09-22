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Питерец.ру » Политика » Надежда Тихонова будет судиться за отмену результатов выборов на 212-ом думском округе

Надежда Тихонова будет судиться за отмену результатов выборов на 212-ом думском округе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
twitter
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ готовится оспаривать результаты выборов в 212-ом думском округе в суде

Надежда Тихонова намерена в суде отстаивать свою победу на выборах в Государственную Думу по 212-ому округу (Красносельский, Петродворцовый районы и часть Кировского района Санкт-Петербурга).

Накануне окружные избирательные комиссии Северной столицы подвели итоги выборов и объявили, что на 212-ом Западном одномандатном избирательном округе победу с разницей менее, чем в 1% голосов одержал единоросс Александр Тетердинко. Справедливороссы убеждены: результаты выборов сфальсифицированы. В течение трех выборных дней практически на всех избирательных участках округа фиксировались вбросы, «карусели», ночные вторжения в помещения для голосования, манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней, вскрытие и подлог сейф-пакетов, воспрепятствование работе видеонаблюдения и пр.

Сейчас юридическая служба партии проводит анализ правовой ситуации.

В случае, если Надежде Тихоновой удастся доказать свою правоту, за административным иском может последовать и уголовное разбирательство в отношении лиц, непосредственно причастных к организации и исполнению нарушений. Согласно Уголовному кодексу (ст.142.1 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования»), виновным может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Для Надежды Тихоновой является принципиальным добиться наказания лиц, по чьему непосредственному распоряжению и при чьем непосредственном участии совершались массовые нарушения избирательного законодательства.

Комментирует Надежда Тихонова: 

- За эти трое суток мы набрали очень много материалов с доказательствами фальсификаций. Я буду бороться до конца за отобранные у горожан голоса. То, что творилось на округе №212, невозможно назвать выборами. Это преступный беспредел. Это бессовестные люди, которые ничем не гнушаются. Я считаю, что все фальсификаторы - от исполнителей и до заказчика, - должны ответить за свои действия.
Источник: Справедливая Россия
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