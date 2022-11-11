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Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный Фронт за Россию
Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих

Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для людей с ограниченными возможностями по слуху. Соответствующее предложение было направлено губернатору города.

Так, на площадке президентского движения состоялся круглый стол, посвященный вопросам людей с особенностями по слуху. В мероприятии приняли участие эксперты Народного фронта, представители Всероссийского общества глухих СПб РО ВОГ, СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Доступная среда», комитета по социальной политике, комитета территориального развития, комитета по труду и занятости населения, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Участники обсудили вопросы создания единой диспетчерской службы, доступности городских мероприятий для глухих и их трудоустройство.

Председатель Всероссийского общества глухих СПб РО ВОГ Олег Дуркин отметил, что вопрос создания диспетчерской службы для глухих очень актуален. Он привел пример, что обычный человек может связаться со службами 112 и 122 без проблем. Однако для людей с ограниченными возможностями по слуху это нереально. Дуркин также отметил, что в Московской области на базе МЧС существует диспетчерская служба для инвалидов по слуху, где сурдопереводчики круглосуточно принимают информацию. Он выразил сожаление, что в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, до сих пор не нашли решения данной проблемы.

Также Олег Дуркин уточнил, что большой вопрос вызывает качество сурдоперевода. По его словам, некоторые переводчики, привлекаемые для работы на городских мероприятиях, не обладают должной квалификацией, из-за чего информация может остаться недоступной для людей с ограничениями по слуху.

«Мы считаем, что интересы людей с ограничениями здоровья и в особенности вопросы безопасности,должны быть учтены при организации работ всех городских служб. Именно поэтому мы обратились к губернатору с просьбой создать единую диспетчерскую службу, которая могла бы в круглосуточном режиме принимать обращения граждан с проблемами слуха», – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.

В дискуссии также приняла участие заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации – начальник отдела медиапланирования СМИ Марина Мерцалова. Она рассказала о деятельности городского телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, канал осуществляет адаптированное вещание всех новостных выпусков программ собственного производства в формате бегущей строки в объеме 766 минут в неделю, что превышает нормы действующего федерального
законодательства. Часть выпусков выходит в повторе в сопровождении бегущей строки в хронометраже 239 минут в неделю. Кроме того, в эфире канала Санкт-Петербург можно посмотреть художественные фильмы с субтитрами, а это порядка 120 минут в неделю. Дополнительно в сетку вещания включены и другие программы с сурдопереводом. Таким образом, адаптированный контент в эфире канала «Санкт-Петербург» занимает 1440 минут в неделю.

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